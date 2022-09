IRAN. Teheran Sottoscrive gli obblighi dei paesi SCO

L’Iran ha firmato il documento sugli obblighi dei paesi della Shangai Cooperation Organization, mentre Teheran cerca di superare l’isolamento economico imposto dalle sanzioni statunitensi.

Il 15 settembre, il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian ha dichiarato che l’Iran ha firmato un memorandum di obblighi per entrare a far parte dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, riporta Reuters.

L’organismo, nato nel 2001 come centro di discussione per la Russia, la Cina e gli Stati ex-sovietici dell’Asia centrale, si è allargato quattro anni fa per includere l’India e il Pakistan, con l’obiettivo di svolgere un ruolo più importante come contrappeso all’influenza occidentale nella regione.

«Con la firma del documento di piena adesione alla SCO, l’Iran è entrato in una nuova fase di cooperazione economica, commerciale, di transito ed energetica», ha scritto Hossein Amirabdollahian sulla sua pagina Instagram.

Il Presidente iraniano Ebrahim Raisi si è recato il 15 settembre a Samarcanda, in Uzbekistan, per partecipare al vertice. Ha tenuto un incontro bilaterale con il Presidente russo Vladimir Putin, ha riferito la Irinn TV.

L’anno scorso, l’organismo di sicurezza dell’Asia centrale ha approvato la richiesta di adesione dell’Iran, mentre i falchi di Teheran hanno chiesto ai membri di aiutarlo a formare un meccanismo per evitare le sanzioni imposte dall’Occidente sul suo contestato programma nucleare.

L’Iran potrà ora partecipare alle riunioni dell’organismo, anche se probabilmente ci vorrà del tempo per ottenere la piena adesione, ha dichiarato il vice segretario generale dell’organizzazione Grigory Logvinov alla TV di Stato russa, che ha anche mandato in onda la firma.

L’economia iraniana è stata duramente colpita dal 2018, quando l’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha abbandonato l’accordo nucleare di Teheran con le potenze mondiali, tra cui Russia e Cina.

Mesi di colloqui indiretti tra l’Iran e l’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sono finiti in un vicolo cieco a causa di diversi ostacoli al rilancio del patto nucleare, in base al quale Teheran aveva accettato di limitare il suo programma nucleare in cambio della revoca delle sanzioni.

Le sanzioni statunitensi e le crescenti preoccupazioni per un emergente blocco arabo-israeliano del Golfo, sostenuto dagli Stati Uniti, che potrebbe spostare l’equilibrio di potere in Medio Oriente lontano da Teheran, hanno spinto i governanti iraniani a perseguire legami economici e strategici più stretti con la Russia, a sua volta colpita da sanzioni per l’invasione dell’Ucraina.

Secondo i media statali iraniani, «l’Iran è determinato a rafforzare i suoi legami con la Russia, dai campi economici a quelli aerospaziali e politici», ha dichiarato Raisi durante l’incontro con Putin.

A luglio, pochi giorni dopo la visita di Biden in Israele e Arabia Saudita, Putin ha visitato Teheran nel suo primo viaggio fuori dall’ex Unione Sovietica dopo l’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio.

Sempre il 15 settembre, Putin ha dichiarato che una delegazione di 80 grandi aziende visiterà l’Iran la prossima settimana, come ha riferito Ria Novosti, in un altro segno dei crescenti legami con l’Iran.

Tommaso Dal Passo