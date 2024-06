IRAN. Teheran non regala il suo petrolio e non teme il nuovo inquilino della Casa Bianca 

Il ministro del Petrolio iraniano Javad Owji ha smentito le affermazioni secondo cui la Repubblica islamica stava “regalando” petrolio greggio ai suoi clienti con “sconti enormi”, dopo che due candidati alla presidenza avevano criticato il governo uscente di “sprecare” le entrate petrolifere con forti ribassi.

Stando a Irna, Owji ha dichiarato in una conferenza stampa a Teheran che gli sconti sulle vendite di petrolio iraniano sotto l’attuale governo erano stati “molto inferiori” rispetto al suo predecessore nell’amministrazione Rouhani. A novembre, l’Iran aveva ridotto di 13 dollari il prezzo di ogni barile di petrolio esportato l’anno scorso verso il suo principale cliente, la Cina, riporta Reuters.

Secondo le società di localizzazione delle petroliere Vortexa e TankerTrackers.com, l’anno scorso l’Iran ha esportato 1,3 milioni di barili di petrolio greggio e gas condensato al giorno, oltre a oltre 220.000 barili di olio combustibile pesante, o mazut, riporta BneIntelliNews.

L’Opec ha fissato lo scorso anno il prezzo delle esportazioni di petrolio iraniano, esclusi sconti e costi di riduzione delle sanzioni, a oltre 83 dollari. Ciò significa che l’Iran avrebbe dovuto guadagnare almeno 46 miliardi di dollari dalle esportazioni di petrolio greggio, gas condensato e olio combustibile. Tuttavia, secondo l’Amministrazione doganale iraniana, la cifra effettiva totale ammontava a 36 miliardi di dollari.

Da ciò si evince che le entrate petrolifere dell’Iran hanno subito un calo di quasi il 22% a causa degli sconti e dei costi pagati per compensare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti nel 2018.

Durante la campagna elettorale in corso per la presidenza, Masoud Pezeshkian e Mohammad Bagher Qalibaf hanno preso di mira la situazione attuale, alludendo alle sanzioni, ai forti sconti e alle perdite di entrate a causa delle esportazioni di petrolio iraniano.

Anche se le società di localizzazione delle petroliere affermano che oltre il 90% del petrolio iraniano va in Cina, mentre il resto arriva in Siria, Owji ha insistito sul fatto che l’Iran aveva “15 clienti petroliferi” sui libri contabili. Ha inoltre affermato che “molte raffinerie” appartenenti ai clienti del petrolio iraniano hanno fatto di tutto per modificare i loro sistemi di lavorazione per poter utilizzare il petrolio greggio iraniano.

Il Ministro ha taciuto su quali paesi, oltre a Cina e Siria, acquistano petrolio dall’Iran. Owji ha inoltre aggiunto che la produzione giornaliera di petrolio greggio è aumentata fino a 3,6 milioni di barili, sebbene i dati dell’OPEC e dell’Agenzia internazionale per l’energia stabiliscano la cifra a circa 3,3 milioni di barili al giorno (bpd).

Ha aggiunto che il prossimo governo iraniano potrebbe “continuare facilmente le vendite di petrolio” su “nuove basi” gettate dal suo ministero. “Nessuno può ostacolare il flusso di petrolio iraniano”, ha sottolineato.

La settimana scorsa, Owji ha assicurato che l’Iran continuerà ad esportare il suo petrolio greggio indipendentemente da chi diventerà il prossimo presidente degli Stati Uniti.

Maddalena Ingroia

