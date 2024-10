IRAN. Teheran minaccia il Golfo: se Israele attacca non fateli passare sui vostri cieli 

Teheran ha detto agli stati arabi del Golfo che sarebbe “inaccettabile” se permettessero l’uso del loro spazio aereo o delle loro basi militari contro l’Iran e ha avvertito che qualsiasi mossa del genere avrebbe suscitato una risposta.

Come riporta Reuters, secondo Teheran qualsiasi azione da parte degli stati del Golfo per bilanciare i mercati del petrolio nel caso in cui le strutture energetiche iraniane fossero colpite da Israele non faceva parte delle discussioni fatte finora in ambito Opec.

Sta crescendo la preoccupazione per la possibile rappresaglia israeliana per l’attacco missilistico iraniano della scorsa settimana, mentre il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi visita l’Arabia Saudita e altri stati del Golfo, tra cui il Qatar, per dei colloqui bilaterali.

Questa colloqui fanno seguito alle discussioni tra l’Iran e le capitali arabe del Golfo la scorsa settimana a margine di una conferenza asiatica in Qatar, quando gli stati del Golfo hanno cercato di rassicurare l’Iran sulla loro neutralità in qualsiasi conflitto tra Teheran e Israele.

“L’Iran ha chiarito che qualsiasi azione di un paese del Golfo Persico contro Teheran, sia attraverso l’uso dello spazio aereo o delle basi militari, sarà considerata da Teheran come un’azione intrapresa dall’intero gruppo, e Teheran risponderà di conseguenza (…) “Il messaggio ha sottolineato la necessità di unità regionale contro Israele e l’importanza di garantire la stabilità (…) Ha anche chiarito che qualsiasi assistenza a Israele, come consentire l’uso dello spazio aereo di un paese regionale per azioni contro l’Iran, è inaccettabile”, riprovano le fonti iraniane di Reuters.

Nei suoi contatti con Tel Aviv, Washington spera di valutare se e sale sa la risposta appropriata. Biden aveva detto venerdì scorso che avrebbe pensato ad alternative all’attacco ai giacimenti petroliferi iraniani se fosse stato nei panni di Israele. La scorsa settimana ha anche detto che non avrebbe sostenuto Israele nell’attacco ai siti nucleari iraniani.

A quanto riporta l’Agenzia britannica, Teheran non ha discusso la questione di un eventuali innalzamento della produzione dei produttori arabi del Golfo, se la produzione iraniana venisse interrotta durante un’escalation.

Axios, citando funzionari israeliani, ha riferito la scorsa settimana che Israele potrebbe prendere di mira gli impianti di produzione di petrolio all’interno dell’Iran come rappresaglia.

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, OPEC, che è di fatto guidata dall’Arabia Saudita, ha abbastanza capacità di petrolio di riserva per compensare qualsiasi perdita di fornitura iraniana se una rappresaglia israeliana mettesse fuori uso alcuni degli impianti del paese.

Gran parte della capacità di riserva dell’OPEC si trova nella regione del Golfo. L’Iran non ha minacciato di attaccare gli impianti petroliferi del Golfo, ma in precedenza ha avvertito che se i “sostenitori di Israele” intervenissero direttamente, i loro interessi nella regione sarebbero presi di mira.

Il principale esportatore di petrolio, l’Arabia Saudita, ha avuto un riavvicinamento politico con Teheran negli ultimi anni, il che ha contribuito ad allentare le tensioni regionali, ma le relazioni rimangono difficili.

L’Arabia Saudita è stata cauta nei confronti di un attacco iraniano alle sue strutture petrolifere da quando un attacco del 2019 alla sua principale raffineria di Abqaiq ha brevemente bloccato oltre il 5% della fornitura globale di petrolio. L’Iran, all’epoca, ha negato il suo coinvolgimento.

A Doha, l’Iran avrebbe chiarito che Teheran aveva chiesto l’unità regionale di fronte a un attacco israeliano e che considerava la neutralità degli stati del Golfo un minimo indispensabile.

Teheran avrebbe tenuto d’occhio da vicino il modo in cui ogni paese del Golfo avrebbe risposto in caso di attacco israeliano e anche il modo in cui sarebbero state utilizzate le basi statunitensi ospitate nei loro paesi: Bahrein, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti ospitano tutti strutture militari o truppe statunitensi.

Luigi Medici

