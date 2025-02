IRAN. Teheran ha bisogno del gas turkmeno 

I ministri dell’Energia e degli Affari esteri di Iran e Turkmenistan hanno sottolineato la necessità di promuovere la cooperazione nei settori del petrolio e del gas.

Come riporta l’agenzia di stampa Shana il 12 febbraio il ministro degli Esteri turkmeno Rashid Meredov, atterrato a Teheran l’11 febbraio, ha tenuto colloqui con il ministro del petrolio iraniano Mohsen Paknejad, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il ministro degli esteri Abbas Araghchi.

Negli ultimi anni, riporta BneIntelliNews, l’Iran ha cercato di elaborare un accordo più ampio sul gas con il Turkmenistan per soddisfare la sua crescente domanda interna. Tuttavia, i negoziati devono ancora dare i loro frutti, nonostante il Turkmenistan abbia segnalato la sua volontà di aumentare le forniture al suo vicino meridionale.

Di recente il Turkmenistan ha siglato un accordo con la Turchia per le forniture di gas che vede come snodo proprio Teheran.

Paknejad ha detto a Meredov che da quando il governo di Pezeshkian è entrato in carica ad agosto, il miglioramento dei legami economici con il Turkmenistan, in particolare per quanto riguarda petrolio e gas, è stata una priorità assoluta, una posizione fermamente sostenuta dalla leadership di entrambe le nazioni.

Meredov ha detto che la sua visita a Teheran mirava a “mettere in atto gli obiettivi concordati dagli alti funzionari di entrambi i paesi”. Ha sottolineato il commercio di gas tra i due vicini, dicendo che l’Iran era stato il “secondo partner commerciale del gas” del Turkmenistan sin dalla sua indipendenza nel 1991.

Stando poi a NewsBase, Teheran starebbe spingendo molto per riprendere le importazioni di gas dal Turkmenistan per alleviare la carenza nelle sue province settentrionali, dove la domanda aumenta vertiginosamente durante i mesi invernali.

Nonostante si trovi sulle seconde riserve di gas naturale al mondo, l’Iran ha importato gas dal Turkmenistan dal 1997 per aiutare a soddisfare il fabbisogno energetico delle province settentrionali. Meredov ha affermato che il Turkmenistan ha esportato un totale di 107 miliardi di metri cubi di gas all’Iran dagli anni ’90. Tuttavia, nonostante un accordo di scambio firmato nel 2021, il Turkmenistan insiste sul fatto che l’Iran deve circa 1,8 miliardi di dollari di debiti non pagati e le esportazioni di gas hanno ripetutamente incontrato problemi.

A novembre, Pezeshkian ha ammesso che il Turkmenistan stava tergiversando nel riprendere le esportazioni verso l’Iran, incolpando la scarsa cronologia dei pagamenti di Teheran: ”I funzionari turkmeni si sono lamentati del fatto che l’Iran non sta pagando i suoi debiti per le importazioni di gas, quindi sono riluttanti a fare affari con un governo che non paga”, affermò all’epoca.

Anna Lotti

