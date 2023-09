IRAN. Teheran è il terzo produttore dell’OPEC

Il 12 settembre l’OPEC ha annunciato che l’Iran ha riconquistato la sua posizione di terzo produttore di petrolio greggio, con una produzione di 3 milioni di barili al giorno in agosto.

La Repubblica Islamica ha assistito al più alto aumento della produzione di petrolio greggio tra i membri dell’OPEC su base mensile nel mese di agosto, poiché la produzione del paese è aumentata di 143.000 barili giornalieri rispetto a luglio, secondo le stime ufficiali, riporta BneIntelliNews.

L’ascesa dell’Iran al terzo posto è dovuta, in parte, al taglio volontario della produzione dell’Arabia Saudita di 1 milione di barili al giorno fino alla fine del 2023, mentre la Russia, il secondo produttore più grande del gruppo OPEC+, ha esteso il suo taglio di 300.000 nello stesso periodo.

L’aumento della produzione iraniana è stato facilitato anche dall’allentamento delle sanzioni statunitensi. Washington non sta applicando rigorosamente le sue sanzioni sulle esportazioni iraniane poiché spera di recuperare cinque cittadini iraniani-americani come parte di un accordo più ampio con la Repubblica islamica che prevede anche il rilascio di 6 miliardi di dollari precedentemente congelati in Corea del Sud.

I successivi due maggiori esportatori sono stati la Nigeria e l’Iraq, con una crescita rispettivamente di 98.000 e 38.000 bpd.

La produzione totale di petrolio greggio dell’OPEC è stata in media di 27,45 milioni di barili al giorno durante il mese, in aumento di 113.000 bpd m/m.

A causa delle sanzioni imposte all’Iran, al paese è stata concessa l’esenzione dai tagli alla produzione imposti dall’OPEC e dall’OPEC+, qualcosa su cui il paese ha a lungo combattuto con l’Arabia Saudita.

Tuttavia, grazie anche alla ripresa dei legami tra Riyadh e Teheran mediati dalla Cina ad aprile a Pechino, le due potenze regionali hanno riaperto le rispettive ambasciate in entrambi i paesi, riducendo significativamente le tensioni tra i due paesi e i rispettivi gruppi nel più ampio contesto della Regione del Golfo.

Il rapporto ha inoltre indicato che il prezzo medio del petrolio “Iran Heavy” è aumentato del 7,7% m/m ovvero di 6,29 dollari, raggiungendo gli 87,82 dollari al barile nel mese di agosto.

La produzione di petrolio greggio dell’Iran ha raggiunto i 2,85 milioni di barili al giorno a luglio, ovvero a soli 72.000 barili al giorno dal diventare il terzo produttore di petrolio dell’OPEC. La produzione media giornaliera di petrolio dell’Iran è stata di 2,55 milioni di barili al giorno nel 2022, ovvero 162.000 barili al giorno in più rispetto al livello di produzione del 2021. L’Iran è stato il quinto produttore dell’OPEC durante l’anno.

I produttori dell’OPEC hanno registrato una produzione media di petrolio di 28,86 milioni di barili al giorno nel 2022, il che indica un aumento di 2,5 milioni di barili al giorno rispetto all’anno precedente.

Il paniere di riferimento dell’OPEC ha registrato un notevole aumento di valore in agosto, con un aumento m/m del 7,7%. Ciò ha comportato un valore medio di 87,33 dollari al barile. L’impennata è stata determinata da un aumento dei parametri di riferimento del greggio di tutte le componenti dell’ORB, abbinato a un aumento dei prezzi di vendita ufficiali e dei differenziali del greggio di tutte le qualità del greggio.

I dati sulle esportazioni dall’Iran sono spesso minimizzati a causa delle sanzioni statunitensi sulle esportazioni con mercati target chiave come la Cina che segnalano importazioni zero o prossime allo zero dall’Iran.

Tuttavia, le esportazioni malesi verso la Cina sono aumentate di tre volte rispetto a quanto la Malesia può produrre localmente. Il motivo è che la maggior parte dei trasferimenti Ship-to-Ship (STS) avviene nella zona economica esclusiva (ZEE) attorno alla parte malese del Mar Cinese Meridionale.

I registri delle spedizioni di petrolio mostrano che durante lo scorso anno la Cina ha importato 35,7 milioni di tonnellate di greggio dalla Malesia.

Ufficialmente, la Cina ha importato petrolio dall’Iran solo quattro volte dalla fine del 2020.

Luigi Medici