IRAN. Teheran convoca l’ambasciatore russo per l’appoggio al Corridoio Zangezur

Il Ministero degli Esteri iraniano ha “invitato” l’ambasciatore russo Alexei Dedov per esprimere le preoccupazioni di Teheran sul sostegno di Mosca al progetto del corridoio Zangezur.

Secondo Dolat. ir e BneIntelliNews, il progetto del corridoio Zangezur è un percorso proposto che collegherebbe l’Azerbaijan alla sua exclave di Nakhchivan attraverso l’Armenia. Sebbene sia sostenuto dall’Azerbaijan e dalla Turchia, l’Armenia ha respinto il progetto, temendo che potesse portare a modifiche nei confini regionali. L’Iran condivide queste preoccupazioni, considerando il corridoio come una potenziale minaccia alla sua sicurezza nazionale e influenza regionale.

Durante l’incontro con l’ambasciatore Dedov, Mojtaba Damirchi Lou, Direttore generale dell’Eurasia per il Ministero degli Affari Esteri iraniano, ha sottolineato la necessità di rispettare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale come base per una pace sostenibile e una cooperazione regionale.

I colloqui si sono anche concentrati sull’opposizione dell’Iran alla modifica dei confini riconosciuti a livello internazionale e sull’importanza di considerare le legittime preoccupazioni di tutti gli attori regionali.

I funzionari hanno discusso l’attuazione di iniziative economiche tenendo conto degli interessi di tutte le parti coinvolte.

Anche l’imminente incontro del meccanismo consultivo 3+3 e l’incontro dei ministri degli Esteri che coinvolgono Iran, Russia e Azerbaigian sono stati argomenti di discussione.

Alternativo a Zangezur è il Corridoio Aras, risultato dell’opposizione e della resistenza dell’Iran al Corridoio Zangezur; un mezzo per ridurre la tensione con l’Azerbaigian, mantenendo l’approccio equilibrato dell’Iran nel Caucaso meridionale e rafforzando il formato 3+3, riporta il Caci.

Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l’ambasciatore russo in seguito alle osservazioni della portavoce del Ministero degli esteri russo Maria Zakharova, che ha riconosciuto le preoccupazioni dell’Iran, ma ha ribadito l’impegno di Mosca nel facilitare la connettività tra Yerevan e Baku.

Zakharova ha affermato che le discussioni sul corridoio Zangezur fanno parte di uno sforzo più ampio da parte di un gruppo di lavoro trilaterale composto da Russia, Azerbaigian e Armenia per ripristinare i collegamenti di trasporto nel Caucaso meridionale, sulla base degli accordi raggiunti nel 2020 e nel 2021, ha riferito Arminfo lo scorso 28 agosto.

L’Iran sostiene che nessuna regola darebbe priorità alla sicurezza e alla posizione geopolitica di un singolo paese nella regione del Caucaso meridionale rispetto agli altri. Pertanto, Mosca non dovrebbe mai aspettarsi di ricorrere all’idea del corridoio di Zangezur per risolvere le controversie con l’Armenia, riporta Tasnim.

“Inoltre, la creazione del corridoio di Zangezur si tradurrà nella chiusura di una delle porte dell’Iran verso l’Europa e ridurrà il numero dei vicini dell’Iran da 15 a 14.

Alla Russia è stato anche consigliato di evitare di adottare misure che potrebbero compromettere le relazioni strategiche tra Mosca e Teheran, perché l’idea del corridoio di Zangezur creerà un nuovo punto critico vicino ai confini molto delicati dell’Iran nordoccidentale”, prosegue l’agenzia iraniana.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/