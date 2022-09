IRAN. Teheran condanna la rottura voluta da Tirana

Il Ministero degli Esteri iraniano ha condannato la mossa degli Stati Uniti di imporre sanzioni contro il Ministero dell’Intelligence iraniano e il suo ministro.

Nasser Kan’ani ha dichiarato sabato scorso che il fatto che gli Stati Uniti abbiano appoggiato immediatamente le accuse infondate dell’Albania contro l’Iran e abbiano imposto nuove sanzioni a Teheran dimostra che Washington stessa è dietro gli attacchi informatici che hanno preso di mira il Paese balcanico, riporta Press Tv.

Mercoledì scorso, l’Albania ha interrotto le relazioni diplomatiche con Teheran, accusandola di aver orchestrato un “cyberattacco” contro Tirana e ordinando ai diplomatici e al personale dell’ambasciata iraniana di lasciare il Paese entro 24 ore. Due giorni dopo, l’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato di aver designato il ministero dell’Intelligence iraniano e il suo ministro dell’Intelligence per quello che ha definito il coinvolgimento in attività cibernetiche contro gli Stati Uniti e i suoi alleati: «Questo scenario è stato creato dall’amministrazione statunitense, non dal governo albanese, e Tirana è stata vittima dello scenario che Washington ha inventato contro la Repubblica islamica dell’Iran», ha dichiarato Kan’ani.

Ha poi aggiunto che le nuove sanzioni, così come le precedenti azioni illegali degli Stati Uniti contro il Ministero iraniano, non impediranno in alcun modo al suo personale di servire il popolo iraniano e di garantire la sua sicurezza.

Il diplomatico iraniano ha inoltre censurato Washington per aver costretto il governo e la nazione albanese a ospitare i membri dell’organizzazione terroristica Mujahedin-e-Khalq, Mko, fornendo un sostegno totale ai terroristi, equipaggiandoli e addestrandoli alla tecnologia informatica. «L’ospitalità del governo albanese a un culto terroristico e il sostegno del governo statunitense a un gruppo che ha sulle sue mani il sangue di oltre 17.000 statisti e cittadini iraniani costituiscono un esempio lampante di sostegno organizzato ai terroristi che agiscono contro il governo e la nazione iraniani», ha dichiarato Kan’ani.

L’Unione Europea, il Canada, gli Stati Uniti e il Giappone avevano precedentemente inserito l’Mko nell’elenco delle “organizzazioni terroristiche”; nel 2012, il gruppo è stato rimosso dalla lista delle organizzazioni terroristiche degli Stati Uniti. L’Ue ha seguito l’esempio, rimuovendo il gruppo dalla sua lista di organizzazioni terroristiche.

Luigi Medici