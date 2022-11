IRAN. Teheran comincia a puntare sulle rinnovabili

La capacità di energia rinnovabile dell’Iran dovrebbe raggiungere i 1.000 MW entro la fine dell’attuale anno solare persiano, il 20 marzo 2023.

Stando a quanto riporta il sito web Paven, affiliato al ministero dell’Energia, la crescita della produzione solare nel Paese rappresenta il principale aumento della capacità di energia rinnovabile nel Paese negli ultimi anni. Secondo l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, il Paese ha installato circa 50 MW di nuova potenza fotovoltaica nel 2020 e circa 90 MW nel 2019.

L’Iran è naturalmente “benedetto” da un’insolazione tra le migliori di qualsiasi altro Paese del pianeta, con enormi tratti di deserto in grado di supportare l’installazione di migliaia di pannelli solari. Le ore di sole medie stagionali, estive, e annuali più lunghe per Mashhad, nel nord-est del Paese, sono rispettivamente di circa 1.036,1 ore e 2.887,2 ore all’anno, il che dimostra che ogni città del Paese potrebbe sfruttare il trend dell’energia solare, riporta BneIntellinews.

Nonostante la fortuna dell’energia solare, la Repubblica islamica, a causa di una cattiva governance e dell’eccessiva dipendenza dal petrolio e dal gas a basso costo, non ha fatto evolvere il settore con sufficiente attenzione e finalità. Le interruzioni di corrente subite durante i mesi estivi a causa dell’aumento del consumo di energia elettrica dovuto all’uso dell’aria condizionata nelle città, tra cui Teheran, e l’uso eccessivo di elettricità a basso costo hanno cambiato in parte l’approccio in meglio.

Le autorità sostengono che il problema non è rappresentato dalle loro direttive e dalla loro governance, ma dalle sanzioni statunitensi sul Paese, che ostacolano gli investimenti diretti esteri nei progetti solari. L’affermazione è in parte vera, poiché nel 2016 diversi gruppi sostenuti dall’estero hanno avviato l’installazione di progetti solari nel Paese, ma tutti si sono ritirati quando l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è ritirato dal Jcpoa nel 2018, tagliando di colpo qualsiasi investimento straniero.

Nel dicembre 2020, l’iraniana Mana Energy Pak ha messo in funzione la prima fabbrica di celle solari del Paese, con una produzione stimata di 150 MW all’anno.

L’azienda ha inoltre dichiarato di essere riuscita a produrre 1,2 GW all’anno di wafer multi e monocristallini, il componente che genera l’energia nei pannelli solari.

In precedenza, l’Iran aveva annunciato di poter produrre 5.000 MW di energia rinnovabile dall’energia solare sui tetti nell’ambito di un programma sostenuto dall’industria, come ha dichiarato il 17 ottobre il vicepresidente dell’Associazione dei produttori e fornitori di beni e servizi per le energie rinnovabili, Satka.

Il vicepresidente della Satka, Mohammad Javad Mousavi, ha dichiarato che i 5.000 MW di elettricità prodotti dall’energia solare sui tetti contribuiranno ad alleviare il deficit annuale di elettricità dell’Iran.

La Satka ha dichiarato che “120 milioni di toman” (circa 3.400 dollari) di prestiti ventennali a basso interesse saranno concessi alle famiglie che installeranno pannelli per l’energia solare sui tetti, ma non ha detto da dove saranno attinti i fondi o quali banche parteciperanno all’erogazione dei prestiti.

Il governo prevede l’ambizioso sviluppo di 10 GW di nuova capacità rinnovabile in Iran entro il 2025.

All’inizio di quest’anno, il ministro dell’Energia Ali-Akbar Mehrabian ha dichiarato che la capacità installata di parchi solari in Iran era di quasi 900 MW. Secondo l’Organizzazione per le Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica del Paese, ciò equivale al 49% della capacità di produzione di energia elettrica iraniana da fonti rinnovabili.

Le fonti rinnovabili, compresa l’energia idroelettrica, rappresentano il 7% della produzione totale di energia dell’Iran, secondo i dati ufficiali. Il gas naturale rappresenta il 90%.

Maddalena Ingrao