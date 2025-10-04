IRAN. Teheran addio. Pezeshkian vuole spostare la capitale 

Quando il presidente iraniano Masoud Pezeshkian avanzò l’idea di trasferire la capitale iraniana a sud, sulla costa del Golfo Persico, nel 2024, fu deriso. Quest’anno, il 1° ottobre, durante una visita nella provincia di Hormozgan, il presidente iraniano è tornato sull’argomento con rinnovata urgenza. La proposta, ha insistito, non è più una questione di scelta, ma di sopravvivenza. Teheran sta rapidamente esaurendo le sue risorse idriche.

Il piano per trasferire la capitale economico-politica è in programma da decenni, ma a causa di pianificazione inadeguata, eccessivo sfruttamento delle risorse e cambiamento climatico, sta guadagnando slancio con il sostegno della presidenza. Discutendo la questione con l’ufficio della Guida Suprema Ali Khamenei, quest’ultimo avrebbe sottolineato l’urgenza del trasferimento nei prossimi anni, prima che la capitale iraniana raggiunga quello che il Sudafrica ha già scoperto, il “giorno zero”, il giorno in cui l’ultima goccia d’acqua esce dal rubinetto.

L’anno scorso, la capitale ha ricevuto solo 140 mm di pioggia, appena la metà della soglia di 260 mm considerata sostenibile. L’esaurimento delle falde acquifere ha causato cedimenti del terreno fino a 30 cm all’anno in alcuni distretti. Importare acqua dal sud costerebbe circa 5 milioni di rupie iraniane, riporta BneIntelliNews.

La diagnosi del Presidente iraniano va oltre l’idrologia. Teheran, Karaj e Qazvin soffrono di quello che Pezeshlkian definisce “uno sviluppo senza riguardo per l’equilibrio tra risorse e consumi”: decenni di crescita incontrollata che hanno creato una megalopoli di 16-18 milioni di persone in una regione sempre più arida. Prima della rivoluzione del 1979, si diceva che gli urbanisti raccomandassero di spostare il 60% della popolazione verso il Golfo Persico. Invece, lo sviluppo si è concentrato intorno a Teheran. Il risultato è un esempio di fallita pianificazione urbana.

La soluzione di Pezeshkian non prevede solo il trasferimento degli uffici governativi, ma un radicale riorientamento della geografia economica dell’Iran. Ha chiesto a Khamenei il permesso di ingaggiare consulenti stranieri per elaborare piani di sviluppo completi per il sud: progetti centenari, suggerisce, o addirittura bicentenari. Nessuna azione concreta si è ancora concretizzata.

La logica economica è impellente e necessaria. L’Iran produce 8 milioni di barili di petrolio e gas al giorno. Una riduzione del 10% dei consumi consentirebbe un risparmio di 800.000 barili al giorno, per un valore di 16-18 miliardi di dollari all’anno.

Il presidente Pezeshkian ha riconosciuto che governo e parlamento hanno una responsabilità congiunta per l’inflazione. “Una delle principali cause dell’inflazione è proprio questo sviluppo senza sostegno finanziario”, ha spiegato. “Definiamo sviluppo quando non abbiamo denaro, quindi stampiamo denaro per coprire i costi, e questo significa inflazione”. Il risultato: diminuzione del potere d’acquisto e povertà più profonda.

Durante la visita di Hormozgan, il governo ha approvato 287 miliardi di toman in crediti provinciali, con 44 progetti firmati nei settori dell’energia, dell’istruzione, della sanità e dell’acqua. Sono stati inoltre finalizzati investimenti esteri per 178 milioni di euro e investimenti nazionali per oltre 80 miliardi di toman.

A settembre dello scorso anno, il presidente ha dichiarato: “Non abbiamo altra scelta che spostare il centro politico ed economico del Paese più vicino alle acque meridionali”. Ha affermato che continuare l’attuale tendenza allo sviluppo a Teheran è insostenibile, soprattutto data la scarsità d’acqua.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/