IRAN. Su57 stealth russi a Bandar Abbas

Un’immagine satellitare diventata virale di recente ha rivelato quella che è, ad oggi, la prima visita registrata di un caccia stealth russo Sukhoi Su-57 a una base dell’aeronautica militare iraniana . La presenza sul suolo iraniano del Felon (designazione NATO), in dotazione alle Forze aerospaziali russe, avviene nell’ambito della presentazione e dell’esposizione tenutesi dall’11 al 14 febbraio ad Aero India 2025, nell’ambito degli sforzi promozionali compiuti dalla United Aircraft Corporation e da Rosoboronexport, che sembrano aver dato i loro frutti con la conferma della prima vendita a un cliente straniero.

Come riportato da The War Zone il 24 febbraio, le immagini satellitari non lasciano dubbi sulla presenza del Su-57 in Iran, più precisamente presso la base aerea di Bandar Abbas. Tra gli altri dettagli a colori visibili nella fotografia, si possono vedere due aerei da pattugliamento P-3 Orion venduti dagli Stati Uniti durante il periodo dello Scià, accanto a un aereo da trasporto russo Il-76.

Successivamente, una serie di video hanno fornito ulteriori dettagli, confermando che si tratta del prototipo Su-57 denominato T-50-4 “054 Blue”, uno dei cavalli di battaglia negli sforzi promozionali del velivolo stealth russo degli ultimi mesi, con la sua partecipazione lo scorso novembre allo Zhuhai Air Show in Cina e, più di recente, all’Aero India 2025 tenutosi a Bengaluru.

In questa cornice, fu immortalata la partecipazione del Su-57 in India, che condivise il palco e il centro dell’attenzione con i caccia F-35 dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti, che presero anch’essi parte all’evento con esibizioni statiche e in volo, riporta ZM.

Tornando ai fatti sopra menzionati, la presenza del Su-57 in Iran segna, di per sé, la prima volta che l’aereo visita il Paese. Tuttavia, come è stato segnalato in passato, diversi aerei militari russi hanno utilizzato le basi aeree iraniane come scalo per le operazioni in Siria.

Va inoltre segnalato che la presenza dell’aereo russo è preceduta da dichiarazioni ufficiali di funzionari russi, rilasciate sia lo scorso novembre sia pochi giorni fa, secondo cui la Russia ha completato la prima vendita dell’Su -57 a un nuovo operatore e, più di recente, che la consegna del primo aereo sarebbe avvenuta nel corso di quest’anno.

Queste dichiarazioni hanno scatenato una serie di speculazioni sul primo acquirente, che potrebbe essere algerino , secondo le informazioni fornite dalla televisione di Stato del paese africano . Si era anche ipotizzato che l’acquirente potesse essere l’Iran, anche se in questa fase ciò sembra improbabile, dato che il paese sarebbe impegnato nell’incorporazione dei suoi primi caccia Sukhoi Su-35S.

Al di là delle speculazioni che si stanno formulando, non bisogna sottovalutare questo primo contatto che il personale dell’aeronautica militare iraniana, nonché le autorità, potrebbero aver avuto con il caccia stealth russo, tenendo conto dell’esigenza del Paese di sostituire gran parte degli aerei da combattimento di fabbricazione americana ereditati dall’epoca dello Scià. Sottolinea inoltre l’approfondimento dei legami con la Russia grazie alla fornitura di armi a sostegno dello sforzo bellico in Ucraina.

Luigi Medici

