IRAN. Scioperano i lavoratori del settore petrolifero. Teheran minimizza

Migliaia di lavoratori della vasta industria energetica iraniana hanno scioperato la scorsa settimana per chiedere migliori salari e condizioni negli impianti petroliferi. Le dimostrazioni diffuse sottolineano le crescenti pressioni economiche sul paese cdi liberarsi delle sanzioni.

I filmati, diffusi sui social media, mostrano i lavoratori di 60 impianti petroliferi e petrolchimici, in gran parte nel sud del paese, ricco di petrolio, che lasciano il lavoro per protesta: in alcuni video, le auto suonano il clacson e i lavoratori si riversano sulle strade. Il presidente iraniano uscente Hassan Rouhani ha promesso il 30 giugno di “risolvere” le rimostranze dei lavoratori del petrolio e ha cercato di placare i timori su eventuali riverberi economici.

Rouhani, riporta Ap, ha detto che le dimostrazioni dei lavoratori erano principalmente limitate ai lavoratori privati dell’edilizia con contratti temporanei negli impianti e non avrebbero danneggiato la produzione di petrolio dell’Iran. Le proteste non avrebbero ancora raggiunto la statale National Iranian Oil Company, dove circa 200.000 lavoratori ricevono salari tre volte più alti e migliori protezioni secondo la legge iraniana sul lavoro.

«Non abbiamo e non avremo alcun problema nella produzione, trasferimento, distribuzione ed esportazione di petrolio (…) Prometto ai lavoratori dell’industria petrolifera che i loro problemi saranno risolti», ha detto Rouhani alla sua riunione settimanale di governo.

I lavoratori in sciopero sono in impianti nel deserto meridionale del paese, dove le temperature estive superano i 50 gradi, e stanno chiedendo salari alla pari con le loro controparti nella compagnia petrolifera statale. Vogliono anche 10 giorni di ferie al mese per visitare le loro famiglie. Gli appaltatori attualmente ricevono circa 200 dollari al mese, solo un giorno di riposo a settimana e 2 giorni e mezzo di vacanza al mese.

Il settore petrolifero iraniano, linfa dell’economia, è stato devastato dall’impatto delle sanzioni americane sul programma nucleare di Teheran. Con la pandemia di coronavirus che peggiora i problemi economici dell’Iran, l’inflazione è salita oltre il 40%, negli ultimi mesi i lavoratori hanno organizzato scioperi in varie città e industrie per questioni di salario, pensionamento e pensione.

I media iraniani hanno prestato poca attenzione agli scioperi dei lavoratori del petrolio. Le dimostrazioni sindacali organizzate nel settore petrolifero rimangono politicamente sensibili in Iran, dove nel 1978 gli scioperi di massa per i salari e le condizioni di lavoro nell’industria petrolifera hanno interrotto la produzione e si sono trasformati in richieste di rovesciamento della monarchia prima della rivoluzione islamica, mesi dopo.

In una riunione di emergenza della commissione parlamentare sugli scioperi di questa settimana, il ministro del Petrolio Bijan Zanganeh ha detto di aver ricevuto il sostegno dei legislatori per rimuovere i vincoli salariali dai contratti di costruzione nell’industria petrolifera.

Luigi Medici