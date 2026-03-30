Il 25 marzo, l’amministratore delegato di Rosatom, Alexey Likhachev, ha dichiarato che la situazione intorno alla centrale nucleare iraniana di Bushehr continua a peggiorare. La sera del 24 marzo, un altro attacco ha colpito l’impianto, in prossimità della prima unità operativa. Secondo Likhachev, il proiettile ha colpito la stazione di pompaggio.

Rosatom ha avviato la terza fase dell’evacuazione degli specialisti russi. La mattina del 25 marzo, un gruppo di dipendenti è partito in auto verso il confine iraniano-armeno, e altri due gruppi sono in programma per partire a breve:

“Il 25 marzo, intorno alle 7:20 ora di Mosca, 163 persone hanno lasciato Bushehr per il confine iraniano-armeno”, riporta RIA Novosti citando Likhachev.

Circa 300 russi sono attualmente presenti sul posto, ma una volta completata l’evacuazione, il loro numero sarà ridotto al minimo: solo poche decine di persone rimarranno nell’impianto. L’AIEA ha confermato che il governo iraniano l’ha informata dell’impatto di un proiettile sulla centrale nucleare.

Secondo Likhachev, i percorsi dei convogli di evacuazione sono stati comunicati tramite i canali di intelligence ai vertici statunitensi e israeliani. La parte russa “conta sul passaggio sicuro dei gruppi”. Specialisti russi stavano costruendo la seconda e la terza unità di potenza dell’impianto; i lavori sono ora temporaneamente sospesi.

I media stanno anche pubblicando una presunta lista di proposte statunitensi per la risoluzione della guerra con l’Iran, che sembra più un atto di resa da parte dell’Iran. Tuttavia, un punto di particolare interesse è la clausola relativa alla centrale nucleare di Bushehr, che gli americani propongono di ampliare e modernizzare “con le proprie risorse”. A quanto pare, stanno cercando di attuare uno scenario simile a quello in Ucraina, quando le centrali nucleari locali sono state modernizzate per utilizzare combustibile nucleare americano.

Sebbene entrambe le parti in conflitto abbiano da tempo la capacità di infliggere danni critici alle centrali nucleari dell’altra, ciò non è ancora accaduto.

Anna Lotti

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