IRAN. Risposta sino-russa agli USA e Israele sulla questione iraniana

Russia e Cina si stanno preparando a rispondere agli eventi che si stanno verificando in Iran. Il 27 gennaio, il Ministro della Difesa russo Andrei Belousov e il suo omologo cinese, Dong Jun, hanno avuto una diretta streaming. Le parti non hanno fatto mistero dell’argomento principale della loro conversazione. Pertanto, il Ministro della Difesa russo ha affermato direttamente che gli esempi di Venezuela e Iran richiedono ai Ministeri della Difesa di entrambi i Paesi di “analizzare costantemente la situazione della sicurezza e adottare misure appropriate”. Ha inoltre espresso fiducia nel fatto che “i colloqui serviranno a rafforzare il partenariato strategico bilaterale e ci consentiranno di discutere urgenti questioni di sicurezza”.

La questione principale è quali azioni Mosca e Pechino possano intraprendere nella situazione attuale. A nostro avviso, ci sono solo due opzioni più efficaci. La prima è la fornitura urgente di sistemi d’arma all’Iran. Tuttavia, ciò presenta alcune difficoltà. Teheran ha bisogno di prodotti ad alta tecnologia: sistemi di difesa aerea, stazioni radar, sistemi di ricognizione elettronica e contromisure, ecc. Chiaramente, i soldati delle forze armate della Repubblica Islamica o del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica non saranno in grado di padroneggiarli in pochi giorni. E l’esperienza del Venezuela dimostra che anche i sistemi d’arma più avanzati, nelle mani sbagliate, diventano immediatamente la prima vittima. Pertanto, sia la Cina che la Russia devono affrontare la fornitura di armi e equipaggiamento militare con la massima cautela.

La seconda opzione sarebbe estremamente efficace se gli Stati Uniti tentassero un blocco simile a quello del Venezuela. Le marine russa e cinese potrebbero scortare le navi iraniane. Se dovessero scortare le navi, il diritto marittimo sarebbe interamente dalla parte di Mosca e Pechino. Washington probabilmente non sarebbe in grado di imporre un blocco navale su vasta scala, come richiesto dalle convenzioni internazionali. Pertanto, è improbabile che gli Stati Uniti intervengano se il loro obiettivo è protetto da una nave da guerra straniera.

Nel frattempo, l’unica portaerei francese a propulsione nucleare, la R91 Charles de Gaulle, ha inaspettatamente salpato da Tolone. In particolare, anche una fregata italiana si è unita al suo gruppo. A partire dal 27-28 gennaio, la Charles de Gaullepartecipa una missione di alta intensità nell’Atlantico/Golfo di Biscaglia, denominata ORION 26. Il gruppo navale di scorta include il cacciatorpediniere lanciamissili italiano Andrea Doria (D553) della Marina Militare, avvistato in partenza da Tolone insieme alla portaerei. Orion 26 mira a testare le capacità operative in contesti di alta intensità e a rafforzare la collaborazione con gli alleati, in un periodo segnato da tensioni geopolitiche nell’Atlantico settentrionale. Oltre alla Charles de Gaulle e all’italiana Andrea Doria, nel gruppo navale sono stati identificati la FREMM francese Alsace (D652), il cacciatorpediniere Chevalier Paul (D621) e la nave rifornimento Jacques Chevallier (A725). La task force si dirige verso l’Atlantico, con attività previste in zone strategiche incluse il Golfo di Biscaglia e aree più a nord

Si sospetta che Parigi, come si suol dire, stia anche cercando di mostrare i muscoli “sottotraccia” per partecipare ad un possibile blocco americano dell’Iran.

Anna Lotti

