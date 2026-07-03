IRAN. Ripreso il trasporto merci con gli Emirati

Il trasporto merci diretto tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Iran è ripreso, ha dichiarato un funzionario commerciale iraniano, a conferma del ritorno alla normalità dei collegamenti commerciali dopo mesi di interruzione dovuti alle tensioni regionali, come riportato dall’Agenzia di stampa studentesca iraniana, IANS, il 1° luglio.

La ripresa indica una ripresa delle catene di approvvigionamento iraniane attraverso Jebel Ali, uno dei più importanti hub di trasbordo della regione, dopo che il conflitto e le interruzioni delle spedizioni avevano bloccato parte delle merci degli operatori commerciali iraniani nel porto, riporta BneIntelliNews.

Le linee di trasporto merci dagli Emirati Arabi Uniti all’Iran sono ora attive su base diretta, ha affermato Ali Emami, direttore generale della logistica e del supporto presso l’Organizzazione per lo Sviluppo del Commercio dell’Iran, in risposta a una domanda sui container rimasti negli Emirati Arabi Uniti. “Le relazioni commerciali stanno tornando alla normalità e il trasporto merci diretto dagli Emirati Arabi Uniti all’Iran è stato ripristinato”, ha dichiarato Emami.

Negli ultimi mesi, parte delle spedizioni degli operatori commerciali iraniani era stata bloccata nel porto a causa delle tensioni regionali e delle interruzioni delle rotte marittime, ma il trasferimento di queste merci verso i porti del Paese è ora ripreso.

Jebel Ali è uno dei principali punti di accesso per le merci in Iran, con una quota significativa delle importazioni del paese, in particolare beni intermedi, materie prime e attrezzature, che transitano attraverso il porto verso i porti meridionali dell’Iran.

La ripresa delle spedizioni dirette potrebbe ridurre i tempi di attesa per lo sdoganamento e la consegna e snellire alcune delle criticità nella catena di approvvigionamento.

Secondo fonti del settore privato, sebbene le rotte commerciali siano state riaperte, le tariffe di trasporto marittimo, i costi assicurativi e alcuni oneri aggiuntivi non sono tornati ai livelli pre-crisi. Un problema che, secondo i funzionari dell’Organizzazione per lo Sviluppo del Commercio, richiede l’intervento degli enti competenti e una revisione delle tariffe attuali da parte delle compagnie di trasporto.

Luigi Medici

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