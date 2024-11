IRAN. Musk avrebbe incontrato emissari di Iran. Il DOGE entra in azione?

A quanto pare, il neo segretario del DOGE Usa, Elon Musk, starebbe aprendo un canale di comunicazione con l’Iran.

Stando al New York Times, Musk avrebbe incontrato l’ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite Amir Saeed Iravani per oltre un’ora a New York l’11 novembre. Due fonti iraniane hanno descritto l’incontro come “positivo” e “incoraggiante”, affermando che ha fornito un modo per comunicare indirettamente con gli Stati Uniti evitando il contatto ufficiale diretto. Lo stesso giorno, i funzionari in Iran, tra cui il presidente e il ministro degli Esteri, hanno parlato di ammorbidire la loro posizione nei confronti degli Stati Uniti, riporta BneIntelliNews.

Secondo un funzionario del ministero degli Esteri iraniano, fonte del Nyt, Iravani ha proposto a Musk di cercare esenzioni dalle sanzioni dal Tesoro degli Stati Uniti per portare alcune delle sue operazioni commerciali a Teheran. Non è ancora chiaro se Musk abbia cercato l’incontro per affari del suo gruppo o sotto forma di emissario informale dell’amministrazione Trump.

La missione iraniana presso le Nazioni Unite ha ufficialmente rifiutato di commentare i resoconti dell’incontro, “Non abbiamo commenti su questa questione”, ha detto un rappresentante della missione iraniana alla TASS quando gli è stato chiesto del resoconto del New York Times sull’incontro.

La tempistica è significativa visto che entrambi i paesi si preparano al ritorno al potere di Trump. Il suo precedente mandato ha visto gli Stati Uniti ritirarsi dall’accordo sul nucleare iraniano, imporre sanzioni di massima pressione e ordinare l’uccisione del generale Qassem Soleimani.

“Molti degli incaricati ufficiali di Trump sono ideologi che probabilmente ostacoleranno la diplomazia, ma pragmatici come Musk offrono un barlume di speranza per negoziati di successo”, riporta il Centre for International Policy.

L’incontro suggerisce una potenziale diplomazia di back-channel mentre Trump affronta complesse sfide regionali, tra cui la guerra tra Israele e Hamas che ha coinvolto gruppi sostenuti dall’Iran come Hezbollah, che l’Iran sostiene.

Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha segnalato apertura al dialogo, scrivendo su X: “Le differenze possono essere risolte attraverso la cooperazione e il dialogo. Abbiamo concordato di andare avanti con coraggio e buona volontà. L’Iran non ha mai lasciato il tavolo delle trattative per quanto riguarda il suo programma nucleare pacifico”.

Tuttavia, i critici avvertono che il forte sostegno di Trump a Israele e la scelta di falchi come Marco Rubio potrebbero far deragliare qualsiasi progresso diplomatico. L’Iran rimane scettico sulla sua capacità di mantenere accordi nonostante l’opposizione intransigente.

Farzan Sabet, esperto di politica estera e di sicurezza iraniana, ha osservato: “In che misura Musk sta lavorando come freelance o sta seguendo la linea del presidente Trump? Inoltre, una politica di impegno sopravviverebbe al contatto con le istituzioni di politica estera e sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che (con due eccezioni) sono destinate a essere guidate da falchi iraniani?”

Nei mesi scorsi era uscita la notizia che Starlink era contrabbandato in Iran. Le parabole sarebbero state offerte a 1.900 dollari, con pre-ordini presi da tutto il paese, investito dai blackout di Internet provocati dalle autorità nel tentativo di porre fine alle proteste anti-regime che stanno agitando l’Iran da metà settembre.

Dopo l’incontro di Musk con il team iraniano delle Nazioni Unite, Heshmatollah Falahatpisheh, un ex parlamentare iraniano, ha criticato il governo per aver concentrato le sue energie sui sostenitori della linea dura interna anziché perseguire una strategia di de-escalation.

“L’attuale amministrazione ha speso parte delle sue energie, che avrebbero potuto promuovere una politica di distensione, nell’impegnarsi con gli estremisti all’interno del paese”, ha affermato, descrivendo questo approccio come “uno degli errori del governo”.

Falahatpisheh ha sostenuto che dopo le elezioni, l’amministrazione ha perso l’opportunità di usare il suo capitale politico per promuovere il riavvicinamento regionale e internazionale.

Ha anche sottolineato che i canali diplomatici dormienti, in particolare con gli Stati Uniti attraverso intermediari come l’Oman, avrebbero potuto essere riattivati ​​per prevenire l’escalation delle tensioni. Forse ciò avverrà informalmente con Trump.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/