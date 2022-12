IRAN. Le autorità iraniane discutono la legge dell’hijab

Dopo un netto aggravamento delle contraddizioni interne in Iran nella seconda decade di novembre, la leadership iraniana ha attivato localmente unità regolari dell’IRGC per sopprimere le aree più instabili del nord-ovest del paese.

A seguito di questa decisione, l’attività generale delle proteste è diminuita e ha acquisito un carattere più o meno focale, quando i manifestanti escono ai raduni una o due volte alla settimana.

Le azioni su larga scala si sono svolte nella provincia di Sistan e Balochistan il 2 dicembre dopo la preghiera del venerdì. Ci sono state manifestazioni a Zahedan e in molte altre città. Centinaia di persone di etnia balochi sono scese in piazza e hanno intonato slogan a sostegno del religioso sunnita Maulavi Abdul Hamid, nonché della secessione del Belucistan e della creazione di uno stato indipendente separato.

I media e le organizzazioni dell’opposizione hanno annunciato un’altra violenta dispersione delle manifestazioni, ma non ci sono prove della veridicità di tali dichiarazioni. Molti canali Telegram hanno fatto ricorso attivamente a fake news, diffondendo foto e video di ottobre sul Web affermando che fossero di dicembre.

Nell’ambito del dialogo, il governo iraniano ha fatto alcune concessioni sulla questione della politica sociale all’interno del Paese. Shahriyar Heydari, membro della Commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano, ha affermato che il 90% dei manifestanti è ordinariamente insoddisfatto della situazione nel paese e il 10% sono ribelli. Secondo lui, il governo dovrebbe ascoltare i cittadini che vogliono cambiamenti nella politica interna.

Il presidente iraniano Ibrahim Raisi ha compiuto una visita nella provincia del Kurdistan. Il politico ha promesso di adottare misure per migliorare la situazione socio-economica e fornire acqua fresca ai residenti. Il quattro di dicembre, sono apparse in rete informazioni sull’abolizione della polizia della moralità in Iran, a causa delle azioni dei suoi agenti che hanno dato inizio alle rivolte di settembre. Lo avrebbe dichiarato il procuratore generale iraniano Mohammad Jafar Montazeri durante un’intervista.

Tuttavia, i giornalisti hanno interpretato male le parole del rappresentante del governo. Infatti, Montazeri ha solo spiegato che questo organismo (Gyasht-e Arshad – گشت ارشد) non è subordinato alla magistratura, ma fa parte delle forze dell’ordine controllate dal ministero dell’Interno. Nell’intervista non si è parlato di cancellazione o abolizione della struttura.

Attualmente il Parlamento del Paese e il Consiglio supremo della rivoluzione islamica stanno studiando la questione della “Legge sull’hijab”, e nei prossimi 15 giorni rilasceranno un comunicato.

Le autorità iraniane hanno comunque deciso di avviare un dialogo con i manifestanti e sono pronte a prendere in considerazione le loro richieste sull’uso dell’hijab, presentate a settembre. Tuttavia, mentre le modifiche alla legge sono solo in fase di discussione: non è affatto un dato di fatto che ne deriveranno modifiche significative. E anche se accadessero, non si dovrebbe contare su un’istantanea diminuzione della tensione all’interno dell’Iran.

L’opposizione e i membri di varie organizzazioni separatiste hanno sentito che la loro forza e le concessioni della leadership iraniana saranno considerate debolezze. L’abolizione o la significativa modifica della legge sull’hijab comporterà nuovi requisiti.

In questo contesto, la tesi sulla sfiducia dell’Ayatollah Khamenei nelle proprie forze armate e sull’epurazione in corso nei ranghi dell’IRGC e dell’esercito iraniano, nonché il coinvolgimento di specialisti russi come consulenti nella repressione delle proteste, è dispersa nei media occidentali.

E l’opposizione si sta già preparando per le prossime migliaia di manifestazioni nel giorno dello studente. Sono già state annunciate proteste antigovernative nelle maggiori università del Paese, come quelle svoltesi il 6 e il 7 dicembre.

Allo stesso tempo, il governo iraniano sta solo esaminando il disegno di legge, non si parla di modifiche fondamentali al quadro legislativo. E questo passo simbolico ha piuttosto lo scopo di mostrare all’opposizione che i conservatori sono pronti a prendere in considerazione opzioni per una soluzione pacifica.

Lucia Giannini