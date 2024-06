IRAN. La successione a Khamenei è il nodo elettorale vero

Gli iraniani sceglieranno un presidente venerdì in un’elezione strettamente controllata dopo la morte di Ebrahim Raisi in un incidente in elicottero il mese scorso, con un risultato che dovrebbe influenzare la successione all’Ayatollah Ali Khamenei, il massimo decisore iraniano.

Con il leader supremo dell’Iran che ha ormai 85 anni, è probabile che il prossimo presidente sarà strettamente coinvolto nel processo finale di scelta del successore di Khamenei, che ha assicurato che i candidati che condividono le sue idee intransigenti dominassero la competizione presidenziale, riporta Reuters.

Tuttavia, la successione a Khamenei è la preoccupazione principale dell’élite religiosa iraniana. Il Consiglio dei Guardiani ha approvato cinque candidati intransigenti e uno moderato di basso profilo da un gruppo iniziale di 80 candidature.

Tra gli estremisti spiccano Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del parlamento ed ex capo delle Guardie rivoluzionarie, e Saeed Jalili, ex negoziatore sul nucleare. L’unico candidato moderato, Massoud Pezeshkian, ha l’appoggio del campo riformista iraniano, politicamente ai margini, che sostiene la distensione con l’Occidente.

Khamenei non ha sostenuto pubblicamente nessun candidato. Tuttavia, in un discorso televisivo del 25 giugno ha detto: “Chi pensa che non si possa fare nulla senza il favore dell’America non gestirà bene il paese”.

Il suo consigliere Yahya Rahim Safavi ha esortato gli elettori a eleggere “un presidente le cui opinioni non siano in conflitto con quelle del leader supremo”, hanno riferito i media statali.

“Il popolo dovrebbe scegliere un presidente che si consideri il secondo in comando… Il presidente non dovrebbe creare divisioni”, ha detto Safavi, ex comandante in capo delle Guardie Rivoluzionarie.

Sebbene il ruolo del presidente abbia un alto profilo internazionale, il vero potere spetta al leader supremo, che ha l’ultima parola su questioni statali come la politica estera o nucleare e controlla tutti i rami del governo, l’esercito, i media e la maggior parte delle risorse finanziarie.

Raisi era ampiamente considerato come un potenziale successore di Khamenei, e la sua morte improvvisa ha scatenato una corsa tra gli intransigenti che cercano di influenzare la scelta del prossimo leader iraniano.

Anche se ci si aspetta che i devoti sostenitori dell’establishment clericale votino per i sostenitori della linea dura, molti iraniani potrebbero scegliere di astenersi tra opzioni elettorali limitate, malcontento per la repressione del dissenso e rabbia per il peggioramento degli standard di vita.

Le possibilità di Pezeshkian, che è anche fortemente fedele a Khamenei, dipendono dall’attrazione di milioni di elettori disillusi, soprattutto giovani, che sono rimasti a casa alle elezioni del 2020, e anche dalle persistenti divisioni tra i cinque candidati intransigenti.

La forza elettorale dei riformisti rimane tuttavia incerta, poiché alcuni elettori ritengono che non siano riusciti a garantire maggiori libertà durante i loro passati mandati al potere.

I disordini scatenati dalla morte di Mahsa Amini, nel 2022, hanno messo in luce un crescente divario tra i riformisti e la loro base di potere, dopo che i leader hanno preso le distanze dai manifestanti che chiedevano un “cambio di regime”.

I riformisti rimangono fedeli al governo teocratico dell’Iran, ma sostengono la distensione con l’Occidente, la riforma economica, la liberalizzazione sociale e il pluralismo politico. Khamenei ha chiesto un’alta affluenza alle urne che, secondo lui, “metterà a tacere i nemici della Repubblica islamica”.

I cinque candidati intransigenti hanno ampiamente evitato di discutere di libertà sociali e politiche, pur riconoscendo le difficoltà economiche del paese senza offrire piani specifici per affrontare la crisi.

Se nessun candidato ottiene almeno il 50% più un voto di tutte le schede espresse, comprese le schede bianche, si procederà al ballottaggio tra i primi due candidati.

Lucia Giannini

