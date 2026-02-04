IRAN. La “lavata di faccia” dell’Accordo Washington-Teheran

Non ci sarà alcuna invasione dell’Iran. L’ambasciatore statunitense alla NATO, Matt Whitaker, ha affermato che gli Stati Uniti non cercheranno di forzare un cambio di regime in Iran: ”Non vogliamo un altro scenario libico (…) Non chiediamo molto, basta che smettiate di uccidere la vostra gente e di eliminare le vostre ambizioni nucleari”.

Queste affermazioni sono in contrasto con quelle di chi sostiene che gli Stati Uniti attaccheranno l’Iran da un momento all’altro, riporta AT.

Le dichiarazioni di Whitaker riguardano non solo l’Iran, ma anche la Russia, la Corea del Nord e forse anche la Cina, dove è in corso uno scontro tra il presidente Xi e i suoi principali oppositori militari, con tanto di grande epurazione ai vertici delle forze armate della Difesa cinese. Whitaker ha chiarito che l’idea di forzare un cambio di regime in Russia, o anche solo sperare che l’Ucraina vincesse contro l’esercito russo, è stata un errore.

Per quanto riguarda l’Iran, le dichiarazioni di Whitaker sono state calibrate per promuovere i negoziati in corso tra l’amministrazione Trump e l’Iran. Il presidente Trump, parlando a bordo dell’Air Force One, ha affermato di ritenere che l’Iran dovrebbe accettare un accordo “senza armi nucleari”, ma di non sapere se Teheran lo sottoscriverà. “Ma ci stanno parlando”, ha detto. “Ci stanno parlando seriamente”.

Ora che il cambio di regime è stato escluso, qualsiasi accordo sarà probabilmente più una “lavata di faccia” che altro. È anche degno di nota il fatto che il presidente russo Putin potrebbe fungere da mediatore tra l’Iran e gli Stati Uniti.

È improbabile che l’Iran accetti di smantellare qualsiasi impianto nucleare noto. Ciò significa che farà come ha fatto in passato: lavorare sotto traccia. Trump sa sicuramente che questa è la realtà, ma l’Amministrazione sta cercando una via d’uscita dalla guerra con l’Iran, che salvi l’onore e di fatto. Non c’è più alcun riferimento in nessuna dichiarazione dell’amministrazione Trump ai missili a lungo raggio dell’Iran, ovvero non c’è alcuna parola sulla loro rimozione o riduzione, né sulla sperimentazione di nuove armi, compresi i missili balistici intercontinentali ipersonici e i droni.

Allo stesso modo, non c’è alcuna richiesta per le attrezzature fornite agli Houthi in Yemen, a Hezbollah in Libano, ad Hamas e ad altre organizzazioni terroristiche come l’ISIS o le milizie sciite in Iraq e Siria. Gli iraniani capiscono che gli Stati Uniti si stanno ritirando da Siria e Iraq, aprendo quei territori a una maggiore penetrazione iraniana e all’armamento delle milizie filo-iraniane.

I negoziati con l’Iran sono sotto Steve Witkoff, legato al Qatar, con cui intrattiene rapporti commerciali di lunga data. L’accordo che sembra emergere dai negoziati Witkoff-Iran si adatta perfettamente alle ambizioni del Qatar e alla sua politica estera.

L’enorme “Armada” che gli Stati Uniti hanno radunato attorno all’Iran, è una merce di scambio: se un cambio di regime è fuori discussione, quale strategia militare Usa se i negoziati fallissero? Seppur attaccando, è improbabile che gli Usa riescano a impedire all’Iran di contrattaccare. L’Armata statunitense si troverebbe in una situazione ancora peggiore nel tentativo di contrastare migliaia di droni in volo diretti verso la portaerei statunitense Abraham Lincoln o la squadra di supporto. L’Iran ha pattugliato la task force statunitense con droni di sorveglianza per individuare posizioni e obiettivi.

L’ammonimento di Whitaker sulla Libia si basa sull’idea che sbarazzarsi di Muammar Gheddafi senza un piano di successione è stato un fallimento colossale. L’uccisione di Gheddafi ha portato a un vuoto di potere e ad anni di guerra civile, all’ascesa dell’ISIS in Nord Africa e a una massiccia crisi migratoria in Europa. Il risultato, per la Libia, è uno Stato diviso e un’opportunità per la Russia. Da poco riabilitato, il generale Sergey Surovikin, ex comandante delle forze russe in Ucraina coinvolto nel golpe fallito del Wagner Group, ha svolto un ruolo chiave nel coordinamento dell’espansione militare russa in Libia tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, operando da una base in Algeria.

Trump si è limitato ad affermare che Pahlavi “sembra molto simpatico”. Rubio era propenso a sostenere Pahlavi come alternativa all’attuale Repubblica iraniana ma non ha il controllo sull’Iran: i negoziati sono nelle mani della Casa Bianca e di Steve Witkoff.

La Casa Bianca starebbe quindi valutando un accordo che tuteli interessi altri, ma non quelli del popolo iraniano.

