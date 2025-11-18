IRAN. La forza aerea di Teheran è del tutto inadeguata 

La maggior parte dei paesi confinanti con l’Iran sta potenziando, le proprie forze aeree, a dimostrazione dell’urgente necessità di Teheran di rivedere la propria forza aerea.

L’Azerbaigian ha presentato i suoi nuovi caccia JF-17C Block III, recentemente acquisiti dal Pakistan, durante una parata militare l’8 novembre. Baku ha ordinato 40 di questi caccia avanzati. L’ultimo JF-17 può anche lanciare missili aria-aria PL-15E oltre il raggio visivo, lo stesso missile che il Pakistan ha utilizzato per abbattere almeno uno dei Rafale indiani a maggio, riporta Forbes.

I caccia più avanzati dell’Iran rimangono i Grumman F-14A Tomcat di fabbricazione americana, acquisiti negli anni ’70. Teheran ne ricevette 79 prima della rivoluzione del 1979, e almeno qualche decina è ancora in funzione oggi. Aereo all’avanguardia per l’epoca, l’F-14 fu un pioniere nella guerra aerea oltre il raggio visivo, ma oggi sono obsoleti.

A est dell’Iran, anche la Turchia ha appena concluso un accordo per 44 caccia Eurofighter Typhoon Tranche 3A e Tranche 4. Ankara acquisirà anche il missile Meteor, che ha una gittata superiore a 190 km, per questi caccia di 4.5a generazione, dotati anche di moderni radar AESA. La Turchia spera inoltre di acquisire 40 caccia stealth Lockheed Martin F-35 Lightning II di quinta generazione nel prossimo futuro e sta sviluppando un jet stealth nazionale, il TF Kaan.

Anche l’Arabia Saudita spera di acquisire l’F-35. I funzionari statunitensi temono che una simile vendita possa potenzialmente esporre il velivolo avanzato allo spionaggio cinese; inoltre, Israele desidera una vendita subordinata alla normalizzazione dei rapporti con il regno. Tuttavia, non si può escludere una potenziale vendita.

Il Qatar ha accumulato una grande flotta di caccia composta da quasi 100 jet occidentali di 4.5 generazione di tre tipi: Eurofighter, Rafale e Boeing F-15QA di fabbricazione americana.

Gli Emirati Arabi Uniti sono stati il ​​primo paese ad acquisire F-16 più avanzati di quelli impiegati dall’aeronautica militare statunitense negli anni 2000. Mentre Abu Dhabi ha sospeso un precedente accordo per 50 F-35 raggiunto alla fine della prima amministrazione Trump, ha ordinato 80 caccia multiruolo Rafale F4 dalla Francia alla fine del 2021. Questi jet francesi saranno dotati di missili Meteor e altre munizioni avanzate.

Altri paesi confinanti con l’Iran, dotati di forze aeree più deboli. A nord, l’Iran ha mantenuto relazioni cordiali con il Turkmenistan, in Asia centrale. Ashgabat non dispone di una forza aerea significativa e non dispone di aerei da combattimento, ma solo di aerei d’attacco subsonici Su-25 Frogfoot di fabbricazione sovietica. Anche l’Armenia ha da tempo relazioni amichevoli con l’Iran e, oltre ai Su-25, Yerevan impiega solo quattro moderni caccia multiruolo Su-30SM.

L’Iraq, che ha anch’esso stretti legami con l’Iran, gestisce una flotta di 34 caccia F-16IQ Viper. Sebbene siano più avanzati di qualsiasi caccia ordinato dall’Iran negli ultimi decenni, hanno sofferto di problemi di manutenzione cronici sin dalla loro consegna, avvenuta un decennio fa.

Resta quindi il Pakistan. Vale la pena ricordare che, prima che l’aeronautica militare israeliana e statunitense bombardasse l’Iran a giugno e gli attacchi israeliani di aprile e ottobre 2024, l’aeronautica pakistana era stata l’ultima a farlo, e la prima dai tempi dell’Iraq di Saddam Hussein negli anni ’80. Dopo che l’Iran aveva colpito presunti obiettivi terroristici sul suolo pakistano con droni e missili balistici nel gennaio 2024, il Pakistan aveva reagito con aerei da combattimento armati di munizioni a corto raggio contro altri presunti obiettivi terroristici sul suolo iraniano, in un classico contrattacco “occhio per occhio”. L’incidente ha evidenziatoCome il Pakistan abbia investito nella potenza aerea convenzionale, mentre l’Iran fa ampio affidamento sui suoi missili balistici e droni armati nazionali.

Oltre al JF-17, sviluppato e costruito congiuntamente dal Pakistan con la Cina, Islamabad ha recentemente acquistato 36 caccia cinesi avanzati Chengdu J-10C Vigorous Dragon. Inoltre, ci sono segnali che il Pakistan potrebbe in futuro acquisire i caccia stealth Shenyang J-35 di quinta generazione dalla Cina, con Pechino che avrebbe già offerto una vendita di 40 esemplari.

In mezzo a tutti questi sviluppi, starebbe un ordine iraniano per 48 caccia russi Su-35 Flanker, per un valore di 5-6 miliardi di euro.

L’acquisizione iraniana completa di Su-35 difficilmente cambierebbe l’equilibrio del potere aereo nel Golfo Persico o nei confronti dell’aeronautica militare israeliana, rappresentando di fatto una “pezza” sulla falla dell’aviazione.

Come detto Teheran ha sviluppato e fa più affidamento su missili e razzi che sulla forza aerea.

Tommaso Dal Passo

