IRAN. Ingiunzione di Teheran a Islamabad per finire il gasdotto 

L’Iran ha minacciato il Pakistan con un ultimo avviso per terminare la sua parte di un gasdotto transfrontaliero oppure affrontare un arbitrato internazionale, con possibili multe per miliardi di dollari.

L’avvertimento di Teheran è l’ultimo sul gasdotto lungo 1.900 chilometri a lungo ritardato, un progetto considerato fondamentale per le esigenze energetiche del Pakistan poiché le sue riserve di gas comprovate sono destinate a esaurirsi in poco più di un decennio, riporta Nikkei.

L’Iran ha affermato di aver speso 2 miliardi di dollari per costruire la sua quota di 1.150 chilometri del gasdotto, inaugurato nel 2013, ma la parte del Pakistan rimane non costruita a causa delle sanzioni statunitensi contro Teheran per il suo programma nucleare.

L’anno scorso, Islamabad ha invocato una clausola di forza maggiore per sospendere i suoi obblighi contrattuali, citando fattori al di fuori del suo controllo. Teheran ha immediatamente respinto la mossa.

Poi, a febbraio, il Pakistan ha annunciato che avrebbe iniziato la costruzione della prima fase di 80 chilometri del gasdotto all’interno dei suoi confini.

Il mese successivo, Donald Lu, assistente segretario di stato statunitense per gli affari dell’Asia centrale e meridionale, ha messo in guardia il Pakistan dall’importare gas dall’Iran, che ha alcune delle riserve più grandi al mondo. Da allora, non sono stati fatti altri lavori sulla parte pakistana del gasdotto.

Ora, l’Iran minaccia di portare il suo caso alla Corte internazionale di arbitrato se il Pakistan non rispetta la scadenza imminente per terminare il gasdotto. Nel 2014, il Pakistan aveva chiesto una proroga di 10 anni per costruire il gasdotto, che scade questo mese.

I funzionari pakistani devono bilanciare l’ira di Washington per aver fatto affari con l’Iran, ed evitare enormi multe giudiziarie che colpirebbero l’economia colpita dalla crisi: Islamabad ha recentemente accettato un salvataggio da 7 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale.

I media locali hanno affermato che la Corte di Parigi potrebbe imporre sanzioni fino a 18 miliardi di dollari al Pakistan se perdesse la causa. Tali cifre si basano sulle sanzioni contrattuali giornaliere per il mancato completamento del progetto, più interessi e danni.

“Il Pakistan e l’Iran hanno solidi canali di comunicazione, (…) Abbiamo sempre detto che avremmo voluto risolvere tutti i problemi tramite consultazioni amichevoli”. ha affermato il ministero degli Affari Esteri del Pakistan in una dichiarazione.

Nel 2019, la corte arbitrale ha ordinato al Pakistan di pagare a una società mineraria australiana quasi 6 miliardi di dollari per violazione del contratto dopo che le aveva tolto l’accesso a una miniera di rame e oro. In seguito ha accettato di pagare 1 miliardo di dollari alla società madre come parte di un accordo.

Le sanzioni statunitensi sono il perno del più ampio tentativo di Washington di isolare l’Iran sulla scena globale e il gasdotto “è diventato una vittima di questa strategia”, ha affermato il Policy Research Center di Islamabad.

Ostacolati dalle sanzioni, i commercianti iraniani contrabbandano fino a 1 miliardo di dollari di gas naturale in Pakistan ogni anno, secondo un rapporto delle agenzie di intelligence pakistane.

Il Pakistan farebbe fatica a ottenere una deroga alle sanzioni da Washington che gli consentirebbe di completare il progetto del gasdotto: “Il Pakistan è economicamente debole e dipende dal FMI”, ha aggiunto il Policy Research Center. “A differenza dell’India, il Pakistan non può ottenere alcuna deroga dall’America”. Islamabad ha poco spazio di manovra, con i paesi sotto programmi del FMI che dovrebbero rispettare le sanzioni internazionali.

Lucia Giannini

