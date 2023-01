IRAN. Il Rial è la prima vittima delle nuove sanzioni

La valuta iraniana è crollata a un minimo storico rispetto al dollaro, vendendo a 447.000 rial sul mercato non ufficiale durante il fine settimana. Si tratta di un calo rispetto ai 430.500 di venerdì scorso, secondo il sito di cambio Bonbast.com.

Il rial ha perso il 29% del suo valore dopo le proteste nazionali seguite alla morte in custodia della polizia di Mahsa Amini, curda iraniana di 22 anni, il 16 settembre 2022. I disordini hanno rappresentato una delle maggiori sfide al governo teocratico iraniano dalla Rivoluzione islamica del 1979, riporta AF.

La caduta è dovuta al crescente isolamento del Paese e alle possibili sanzioni dell’unione Europea contro i membri delle Guardie Rivoluzionarie.

Negli ultimi mesi i legami tra l’Ue e Teheran si sono deteriorati a causa dello stallo dei negoziati sul nucleare. L’Iran ha arrestato diversi cittadini europei e il blocco è diventato sempre più critico nei confronti del trattamento violento dei manifestanti e del ricorso alle esecuzioni.

L’Ue sta discutendo un quarto ciclo di sanzioni contro l’Iran e fonti diplomatiche hanno detto che i membri delle Guardie rivoluzionarie saranno aggiunti alla lista delle sanzioni del blocco la prossima settimana. Ma alcuni Stati membri dell’Ue vogliono andare oltre e classificare le Guardie nel loro complesso come un’organizzazione terroristica.

Il sito economico Ecoiran ha attribuito il continuo calo del rial a un apparente “consenso globale” contro l’Iran: «Le crescenti pressioni politiche, come l’inserimento delle Guardie Rivoluzionarie in una lista di organizzazioni terroristiche e l’imposizione di restrizioni alle navi e alle petroliere legate all’Iran… sono fattori che indicano un consenso globale contro l’Iran, che può influenzare il tasso di cambio del dollaro a Teheran».

Il Parlamento europeo ha chiesto mercoledì che l’Ue inserisca le Guardie iraniane nell’elenco dei gruppi terroristici, accusando la potente forza di repressione dei manifestanti e di fornitura di droni alla Russia. L’assemblea non può obbligare l’UE ad aggiungere la forza alla sua lista, ma il testo è stato un chiaro messaggio politico a Teheran.

Il registro navale di Panama, il più grande del mondo, ha ritirato la propria bandiera da 136 navi legate alla compagnia petrolifera statale iraniana negli ultimi quattro anni, ha dichiarato questa settimana l’autorità marittima panamense.

Il governatore della banca centrale iraniana, Mohammad Reza Farzin, sabato ha attribuito la colpa del crollo del rial alle “operazioni psicologiche” che Teheran afferma che i suoi nemici stanno organizzando per destabilizzare la Repubblica islamica: «Oggi la banca centrale non deve affrontare alcuna restrizione in termini di risorse e riserve in valuta estera e oro, e l’inganno dei media e le operazioni psicologiche sono i principali fattori alla base della fluttuazione del tasso di cambio libero», riporta Irib.

Di fronte a un tasso di inflazione di circa il 50%, gli iraniani in cerca di un rifugio sicuro per i loro risparmi hanno cercato di acquistare dollari, altre valute forti o oro.

Luigi Medici