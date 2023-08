IRAN. Il nuovo drone sembra il clone dei Reaper USA

Il ministero della Difesa iraniano ha presentato martedì un drone che somiglia al MQ-9 Reaper americano, sostenendo che l’aereo è in grado di rimanere in volo per 24 ore e ha la portata necessaria per raggiungere Israele.

L’agenzia Irna ha pubblicato fotografie del drone, chiamato Mohajer-10, esposto in una conferenza in occasione della Giornata dell’industria della Difesa con quella che sembrava essere una macchina del fumo sotto di esso. “Mohajer” significa “immigrato” in Farsi ed è una linea di droni prodotta dalla Repubblica Islamica dal 1985.

Irna ha affermato che il drone è in grado di volare oltre i settemila metri con una velocità di 210 km/h, trasportando un carico utile di bombe fino a 300 chilogrammi. Ha inoltre affermato che il drone potrebbe trasportare apparecchiature di sorveglianza elettronica e una telecamera. Anche il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha visto il drone martedì.

«Oggi possiamo presentare con fermezza l’Iran come una nazione avanzata e tecnologica al mondo», ha detto Raisi nei commenti trasmessi alla televisione di stato. Ha ribadito la posizione dell’Iran riguardo alle relazioni amichevoli con “tutti i paesi del mondo”, aggiungendo che le forze armate iraniane taglieranno qualsiasi mano che tenterà di invadere l’Iran, ha riferito la TV di stato, ripresa da AP.

In passato l’Iran ha catturato droni statunitensi o pezzi di essi, ma non ci sono prove che abbia preso un Reaper della General Atomics, che viene pilotato dall’aeronautica americana e dalle nazioni americane alleate come un drone “cacciatore-assassino” in grado di operare ad alta quota per lungo tempo e seguire un bersaglio prima di attaccare.

Nel dicembre 2011, l’Iran sequestrò un RQ-170 Sentinel pilotato dalla CIA per monitorare i siti nucleari iraniani dopo essere entrato nello spazio aereo iraniano dal vicino Afghanistan. L’Iran ha successivamente decodificato il drone per creare le proprie varianti.

Nel 2019, l’Iran ha abbattuto un RQ-4A Global Hawk della marina americana nello Stretto di Hormuz nel mezzo delle forti tensioni per il fallimento del suo accordo nucleare con le potenze mondiali.

Negli ultimi anni l’Iran ha presentato una serie di droni che descrive come capaci di voli di lunga durata. Non è chiaro come siano stati utilizzati in combattimento.

Ma altri droni iraniani sono un elemento chiave della continua guerra della Russia contro l’Ucraina. Teheran ha offerto una serie di spiegazioni contraddittorie sui droni, prima negando di averli forniti a Mosca e poi sostenendo di aver venduto droni solo prima dell’inizio della guerra. Tuttavia, il volume di droni utilizzati nel conflitto mostra una fornitura costante da parte dell’Iran di armi da trasporto bombe durante la guerra.

Tommaso Dal Passo