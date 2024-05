IRAN. Il giallo della morte di Raisi

Russia e Cina hanno assicurato al leader supremo dell’Iran assistenza per un’indagine adeguata sull’incidente in elicottero del presidente iraniano Ibrahim Raisi. Sia la Cina che la Russia sono pronte a rafforzare in ogni caso le relazioni con l’Iran.

A partire dal 23 maggio l’Iran ha pubblicato il primo rapporto preliminare sullo schianto dell’elicottero presidenziale: “L’elicottero ha volato lungo una determinata traiettoria di volo ed è rimasto lì un minuto e mezzo prima dello schianto. Il pilota dell’elicottero ferito ha contattato altri due elicotteri del gruppo di volo. Nessun impatto di proiettili o oggetti simili è stato osservato sui componenti dell’elicottero precipitato”.

“L’elicottero precipitato ha preso fuoco dopo aver colpito il fianco della montagna. A causa della complessità del terreno, della nebbia e della bassa temperatura, l’operazione di ricognizione è stata prolungata durante la notte ed è continuata tutta la notte, e lunedì mattina (alle 5) con l’aiuto degli UAV iraniani è stata trovata la posizione esatta dell’incidente”.

“Nessun caso sospetto è stato registrato nelle conversazioni tra il centro di controllo di volo e l’equipaggio di volo. Gran parte della documentazione relativa al suddetto incidente in elicottero è stata raccolta ed è necessario più tempo per esaminare alcune parti e documenti”.

Il 25 maggio analisti della social sfera hanno chiarito che alle ricerche: “Hanno partecipato squadroni di aerei iraniani dotati di tutte le moderne tecnologie, lanciati dalla Forza aerospaziale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, oltre ad aerei ed elicotteri dell’esercito, oltre agli elicotteri della Mezzaluna Rossa, che potevano contare circa 20 aerei, che stavano esplorando un’area limitata a causa della altissima nebbia e delle difficili condizioni meteorologiche che si sono verificate nella zona in cui è caduto l’aereo del martire. Inoltre, ha partecipato l’aereo turco Akinci, ma non è riuscito a trovare la posizione dell’aereo”. On line ci sono le foto scattate dall’aereo che mostrano che ha sbagliato la posizione del velivolo.

Confrontando le immagini inviate dall’aereo turco con le immagini dirette del luogo dell’incidente aereo, si nota una differenza chiara e significativa, in quanto il sito inviato dall’aereo turco mostra una grande e vasta differenza con il luogo reale dell’incidente e le immagini mostrano come la vegetazione e gli alberi siano diversi oltre alla pendenza mostrata dall’aereo turco Akinci. È completamente diverso dal luogo reale dell’incidente, che è a grande distanza dalla cima della montagna, e ciò è stato confermato dalla dichiarazione dello Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, che ha confermato che a trovare il luogo dell’incidente aereo del presidente sono stati gli aerei iraniani, alcuni dei quali provenivano dall’Oceano Indiano settentrionale per partecipare con gli squadroni partecipanti all’operazione di ricerca.

Lo Stato Maggiore delle forze armate iraniane ha inoltre confermato che “la Turchia ha proposto di inviare l’aereo e che la leadership iraniana ha accettato che partecipasse. Sebbene sia dotato di telecamere per la visione notturna e termocamere, l’aereo non è riuscito ad trovare con precisione il luogo dell’incidente dell’elicottero data la mancanza di attrezzature per “rilevare e monitorare i punti sotto le nuvole”.

Gli aerei iraniani che hanno contribuito a trovare il luogo dell’incidente appartenevano alle categorie Violin 22, Shahid 149 e Shahid 171 (Simorgh). Le Coordinate annunciate dall’Akinci sono 38°46’03″N e 46°41’33″E ;queste coordinate distano 6,3 chilometri dalla posizione reale, e ciò è stato confermato dalle immagini poi mostrate dai droni iraniani, che hanno mostrato il luogo dell’incidente aereo prima che le squadre di soccorso arrivassero la mattina presto.

La prima voce che ha messo in dubbio l’incidente è venuta da un giornalista affiliato a Hezbollah, Elijah J Magnier 1, il 22 maggio, che ha scritto “L’elicottero del presidente iraniano si è schiantato o è stato abbattuto?” Questo articolo ha irritato il giornalista veterano ed esperto di Medio Oriente Richard Silverstein che ha dato la notizia, lo stesso giorno, “Israele ha abbattuto l’elicottero del presidente iraniano”. Una fonte di sicurezza israeliana ben informata conferma di aver preso di mira Raisi’.

Richard Silverstein scrive: “Fonte della sicurezza israeliana conferma che il Mossad ha abbattuto l’elicottero del presidente iraniano”. Il giornalista Silverstein scrive: “L’assassinio di Raisi e dei suoi soci è stato approvato non solo da Netanyahu, ma anche dal gabinetto militare, tra cui Benny Gantz e Gadi Eisenkot”.

Silverstein continua: “Come ha fatto Israele a fare tutto questo? Non esiste ancora una risposta chiara a questa domanda. Ma ci sono punti importanti da considerare: il modello di elicottero iraniano aveva almeno 60 anni. Il pilota ha dovuto utilizzare il GPS e un sistema di mappatura online per tracciare e mantenere una rotta. È molto facile per Israele disabilitare l’elettronica degli elicotteri, comprese le applicazioni e i navigatori online. Ciò potrebbe disabilitare completamente il drone o fornire al pilota letture GPS errate o non disponibili”.

Il capo di Stato Maggiore presidenziale iraniano, che è atterrato sano e salvo ed era presente a bordo di uno degli altri elicotteri, ha negato che la causa dell’incidente fosse il maltempo. Dice anche che sono trascorsi solo pochi secondi tra la perdita del contatto visivo con l’elicottero e la sua scomparsa.

Silverstein: “La mia fonte ha aggiunto che l’omicidio di Raisi al ritorno da una cerimonia di apertura della diga con il leader azero Ilham Aliyev non è stata casuale”. Durante questa cerimonia, il leader della Repubblica dell’Azerbaigian ha addirittura detto a Raisi: “Alcune persone non apprezzano il nostro incontro, ma per noi non sono importanti”.

Silverstein continua: “Se l’affermazione della mia fonte è vera, tutte le porte dell’inferno si apriranno”. L’assassinio non cambia la posizione dell’Iran nei confronti di Israele. Ciò non influisce sulla sua volontà di resistere. Di fatto, rafforzerà l’Iran. Ciò spingerà le persone a sostenere il governo. Ciò non indebolirà la leadership iraniana. E il giornalista chiude l’articolo scrivendo: “Gli ​​Stati Uniti sanno sicuramente cosa è successo”.

L’Azerbaigian è coinvolto nell’omicidio di Raisi? Secondo Elijah J Magnier: “Questo è ciò che l’Iran non può esprimere in questo momento, poiché le cicatrici della guerra tra Azerbaigian e Armenia (2020) sono completamente aperte. In quella guerra l’Iran si era schierato con l’Armenia e la Russia mentre Israele e la Turchia avevano sostenuto l’Azerbaigian”. L’Azerbaigian, un secolo fa, faceva parte dell’Iran, conquistato più tardi dall’Unione Sovietica, e divenne indipendente nel 1991. Il fatto che l’elicottero sia caduto al ritorno da una cerimonia di apertura della diga con il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, il che implicava chiaramente che l’Azerbaigian ha avuto un ruolo nell’omicidio”. Le relazioni instabili tra Azerbaigian e Iran sono fin troppo note.

Richard Silverstein, nei suoi scritti precedenti, più di un decennio fa, ha evidenziato i fatti su come l’Azerbaigian fosse diventato il centro delle attività anti-iraniane di Israele. Nel 2012 ha scritto un articolo, “Israele ha acquistato un aeroporto chiamato Azerbaigian” e nel 2021 ha sottolineato che, sotto le spoglie di una città intelligente a Zangilan, una provincia dell’Azerbaigian, Israele ha costruito un posto di ascolto avanzato – tutto rivolto contro Iran.

Appena due giorni prima dell’incidente in elicottero del presidente iraniano Ibrahim Raisi, il 19 maggio, è stato pubblicato un rapporto su Axios, secondo cui l’Iran era in trattative segrete con gli Stati Uniti. Il rapporto di Barak David intitolato “Scoop” informava che “due alti funzionari dell’amministrazione Biden hanno tenuto colloqui indiretti con funzionari iraniani in Oman su come evitare l’intensificazione degli attacchi regionali”. I funzionari statunitensi erano Brett McGurk, il principale consigliere di Biden per il Medio Oriente e Abram Paley, l’inviato ad interim degli Stati Uniti a Teheran. L’Iran era rappresentato da Ali Bagheri Kani, viceministro degli Esteri iraniano.

Lo scopo del dialogo era comunque quello di allentare l’escalation del conflitto in corso in Medio Oriente, in particolare dopo che Israele aveva bombardato il consolato iraniano a Damasco e l’Iran aveva bombardato le basi aeree israeliane Nevatim e Ramon insieme alla sua più ambita Unità 8200. Gli Stati Uniti volevano anche convincere l’Iran a desistere dalla produzione di armi nucleari e usare la propria influenza per fermare Hezbollah, Hamas e Houthi dagli attacchi contro Israele e gli Stati Uniti. È interessante notare che Vedant Patel, il vice portavoce del Dipartimento di Stato americano il 13 maggio, ha affermato che “l’amministrazione Biden ha modi per comunicare con l’Iran quando necessario». Questa notizia è stata ulteriormente corroborata da un altro rapporto pubblicato su Middle East Eye il 21 maggio, secondo cui in cambio delle richieste degli Stati Uniti l’Iran voleva un cambio di regime in Israele.

E di certo il premier in carica Benjamin Netanyahu se ciò fosse accaduto poteva realmente finire in carcere non solo per le condanne della CPI ma anche per reati per cui è perseguibile dalla giustizia israeliana.

Raisi non c’è più ha lasciato un vuoto, ma nonostante ciò, l’Iran sembra imperterrito, mentre Hezbollah, Hamas e gli Houthi continuano ad attaccare Israele. Per l’Azerbaijan c’è tempo, Teheran ha la memoria lunga.

Graziella Giangiulio

