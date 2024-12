IRAN. I Pasdaran controllano il petrolio iraniano 

Le Guardie Rivoluzionarie dell’Iran hanno rafforzato la loro presa sull’industria petrolifera del paese e controllano fino a metà delle esportazioni che generano la maggior parte delle entrate di Teheran e finanziano i suoi delegati in tutto il Medio Oriente, secondo funzionari occidentali, fonti di sicurezza e addetti ai lavori iraniani.

Tutti gli aspetti del business del petrolio sono finiti sotto la crescente influenza delle Guardie, dalla flotta ombra di petroliere che trasportano segretamente greggio sanzionato, alla logistica e alle società di facciata che vendono il petrolio, principalmente alla Cina, riporta Reuters.

Nonostante le sanzioni occidentali progettate per soffocare l’industria energetica iraniana, l’Iran genera più di 50 miliardi di dollari all’anno di entrate petrolifere, di gran lunga la sua più grande fonte di valuta estera e il suo principale collegamento con l’economia globale.

Le Guardie controllano fino al 50% delle esportazioni di petrolio dell’Iran, un forte aumento rispetto al 20% circa di tre anni fa. Il crescente dominio dell’IRGC sull’industria petrolifera aumenta la sua influenza in tutti i settori dell’economia iraniana e rende anche più difficile che le sanzioni occidentali colpiscano nel segno, dato che le Guardie sono già state designate come organizzazione terroristica da Washington.

Il ritorno di Trump alla Casa Bianca a gennaio, tuttavia, potrebbe significare un’applicazione più severa delle sanzioni all’industria petrolifera iraniana. Il ministro del petrolio del paese ha affermato che Teheran sta mettendo in atto misure per affrontare eventuali restrizioni, senza fornire dettagli. Come parte della loro espansione nel settore, le Guardie si sono infiltrate nel territorio di istituzioni statali come la National Iranian Oil Company e la sua sussidiaria per il commercio di petrolio Nico.

Quando le sanzioni hanno colpito le esportazioni di petrolio dell’Iran anni fa, le persone che gestivano la Nioc e l’industria in generale erano specializzate nel petrolio piuttosto che in come eludere le sanzioni.

L’Irgc è una potente forza politica, militare ed economica con stretti legami con la Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei. Le Guardie esercitano influenza in Medio Oriente attraverso il loro braccio operativo all’estero, la Forza Quds, fornendo denaro, armi, tecnologia e addestramento agli alleati Hezbollah in Libano, Hamas a Gaza, gli Houthi dello Yemen e le milizie in Iraq.

Anche se Israele ha ucciso diversi comandanti di rango elevato dell’Irgc nell’ultimo anno, gli specialisti del petrolio nei suoi ranghi sono stati in grado di continuare le loro operazioni; il governo iraniano ha quindi iniziato ad assegnare petrolio, invece di denaro, all’Irgc e alla Forza Quds intorno al 2013. Il governo era sotto pressione di bilancio allora perché stava lottando per esportare petrolio a causa delle sanzioni occidentali imposte sul programma nucleare iraniano.

L’Irgc si è dimostrato abile nel trovare modi per vendere petrolio anche sotto la pressione delle sanzioni. I ricavi petroliferi iraniani hanno raggiunto i 53 miliardi di dollari nel 2023 rispetto ai 54 miliardi di dollari del 2022, ai 37 miliardi di dollari del 2021 e ai 16 miliardi di dollari del 2020, secondo le stime, apre una nuova scheda dall’Energy Information Administration del governo degli Stati Uniti.

Quest’anno, la produzione di petrolio di Teheran ha superato i 3,3 milioni di barili al giorno, il livello più alto dal 2018, secondo i dati dell’OPEC, nonostante le sanzioni occidentali. La Cina è il maggiore acquirente di petrolio dell’Iran, con la maggior parte destinata a raffinerie indipendenti, e l’Irgc ha creato società di facciata per facilitare il commercio con gli acquirenti lì, hanno affermato tutte le fonti.

I ricavi delle esportazioni di petrolio sono divisi più o meno equamente tra l’Irgc e il Nico, ha affermato una fonte coinvolta nelle vendite di petrolio iraniano alla Cina. L’Irgc vende petrolio con uno sconto di 1-2 dollari al barile rispetto ai prezzi offerti dal Nico perché gli acquirenti corrono un rischio maggiore acquistando dalle Guardie; l’IRGC avrebbe offerto uno sconto ancora maggiore, dicendo che era di 5 dollari al barile in media, ma potrebbe essere arrivato fino a 8 dollari.

Il petrolio è assegnato direttamente dal governo all’Irgc e Forza Quds. Sta poi a loro commercializzare e spedire il petrolio, e elaborare un meccanismo per erogare i ricavi, secondo le fonti e i documenti di intelligence visionati da Reuters.

Una delle società di facciata utilizzate è la Haokun con sede in Cina. Gestita da ex ufficiali cinesi, rimane un canale attivo per le vendite di petrolio dell’Irgc in Cina, nonostante Washington l’abbia colpita con sanzioni. Il Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che la China Haokun Energy aveva acquistato milioni di barili di petrolio dall’Irgc-Quds Force ed è stata sanzionata per aver “materialmente assistito, sponsorizzato o fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico per, o beni o servizi a o a supporto dell’Irgc-QF”.

Il comandante della Forza Quds Qassem Soleimani, ucciso in un attacco statunitense a Baghdad nel 2020, aveva istituito un quartier generale clandestino e inaugurato quell’anno per le attività di contrabbando di petrolio dell’unità, inizialmente gestito dall’ex ministro del petrolio Rostam Ghasemi.

Il principale operatore di petroliere iraniano Nitc, che in precedenza ha svolto un ruolo chiave nelle esportazioni, ora fornisce anche servizi all’Irgc. Esegue trasferimenti da nave a nave di petrolio iraniano su navi gestite dall’Irgc per spedire greggio in Cina, secondo fonti e dati di tracciamento delle navi. Tali trasferimenti sono una pratica comune per aiutare a mascherare l’origine del trasporto delle petroliere.

