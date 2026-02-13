IRAN. I costi della disconnessione digitale

La disconnessione dalla rete globale dell’Iran ha minato il nascente settore del crowdfunding del Paese.

Secondo Zoomit e BneIntelliNews, il blackout di Internet a livello nazionale in Iran sia costato al Paese 60 milioni di dollari al giorno, con il blocco che è entrato nella sua seconda settimana, e i danni cumulativi superano già i 700-840 milioni di dollari, secondo calcoli basati sui dati macroeconomici di Emerging Markets Intelligence. Ali Bayat Seyedshahabi, responsabile della commissione crowdfunding della Tehran ICT Guild Organisation ha affermato che il capitale raccolto durante i periodi di interruzione è diminuito notevolmente rispetto alle condizioni normali.

L’Iran ha subito frequenti interruzioni e limitazioni di Internet negli ultimi mesi, parte di un più ampio schema di restrizioni imposte dallo Stato che hanno gravato sull’economia digitale del Paese.

Il crowdfunding è cresciuto in Iran, mentre le aziende faticano a ottenere finanziamenti tradizionali a causa delle sanzioni internazionali e di un settore bancario nazionale in difficoltà. Il settore si trova al crocevia tra i mercati dei capitali iraniani e la sua economia digitale, il che lo rende esposto sia all’incertezza normativa che ai guasti infrastrutturali.

Bayat ha affermato che molte campagne operano in finestre di finanziamento ristrette e che anche brevi interruzioni possono far fallire un intero progetto. La pressione ha costretto alcune aziende a congelare le assunzioni e a ridurre i team, ha affermato, sebbene il settore del crowdfunding si sia dimostrato più resiliente rispetto ad altri settori dell’economia digitale iraniana.

Ha anche criticato il contesto normativo, affermando che direttive improvvise emesse senza considerare il funzionamento del crowdfunding hanno reso più difficile per le piattaforme e i proprietari dei progetti pianificare in anticipo. Gli operatori di mercato affrontano l’incertezza su come le regole potrebbero cambiare nel breve termine, ha poi affermato Bayat.

Il 12 gennaio, le forze di sicurezza iraniane hanno intensificato la repressione effettuando perquisizioni casa per casa per confiscare parabole satellitari e apparecchiature internet Starlink, prendendo di mira le limitate risorse tecnologiche a disposizione dei cittadini per accedere alle comunicazioni esterne.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/