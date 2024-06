IRAN. Ecco i gruppi che si contendono il potere

Con la morte del presidente iraniano, Ebrahim Raisi, l’Iran sta vivendo una fase di incertezza politica. La morte di Raisi, infatti, ha innescato un’intensa lotta per il potere all’interno della Repubblica islamica.

La costituzione iraniana prevede che un nuovo presidente venga scelto entro 50 giorni dalla morte di Raisi. Di conseguenza, il 28 giugno inizieranno le votazioni per l’elezione del nuovo presidente. Il 3 giugno è stato pubblicato l’elenco dei potenziali candidati registrati nei giorni scorsi, dominato dai conservatori più intransigenti, riporta AT.

La predominanza di simili candidati risiede nell’epurazione dei moderati effettuata dal Consiglio dei Guardiani dell’Iran nel 2020. In quell’anno, circa 90 candidati riformisti furono espunti dalle elezioni presidenziali del 2021. Pertanto la scena politica è ora dominata da politici ultraconservatori.

Il Consiglio dei Guardiani esaminerà ora i candidati nel corso della prossima settimana prima di pubblicare la lista finale dei candidati presidenziali l’11 giugno. Sebbene la lista provvisoria sia dominata dai conservatori, è possibile che ad alcuni candidati “moderati” sarà permesso di candidarsi per incoraggiare l’affluenza alle urne non molto alta nelle ultime tornate.

La posta in gioco è alta. Prima del suo mandato presidenziale, Raisi era considerato un possibile successore dell’anziano leader supremo, Ali Khamenei. Ora un nuovo gruppo di estremisti e conservatori si è riunito per contendersi la presidenza. Questo è ora considerato un trampolino di lancio per consentire ai politici di riposizionarsi per la battaglia politica finale: la successione alla carica di leader supremo.

La lotta politica tra estremisti per il controllo politico in Iran è una svolta nuova in un percorso politico che riguardava la rivalità tra estremisti e riformisti.

Uno dei più importanti gruppi conservatori intransigenti è il Fronte Paydari: il gruppo è salito alla ribalta durante la presidenza Raisi e detiene un’influenza significativa sia nel governo che nel parlamento. Ha posizioni politiche ultra-conservatrici ed è stato una forza importante nel plasmare la politica interna ed estera dell’Iran negli ultimi anni.

Tra i gruppi nuovi, spicca la fazione guidata dal presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf: Consiglio di Coalizione delle Forze Rivoluzionarie, che ha proposto il suo nome per la presidenza due volte, nel 2017 e nel 2021, prima di ritirarsi.

Il 28 maggio scorso ha dichiarato la sua candidatura per un’altra svolta alla presidenza. Nonostante la cattiva fama di Ghalibaf e della sua famiglia, è vicino a Khamenei.

Queste fazioni intendono indebolirsi a vicenda e uno dei modi è utilizzare i social media per diffondere accuse di corruzione. Gli scontri stanno diventando sempre più visibili, il che sta destabilizzando ulteriormente il panorama politico e esacerbando le divisioni interne.

Queste fazioni sono impegnate in un gioco a somma zero per ampliare il loro potere ed eliminare i loro rivali, intensificando ulteriormente l’instabilità.

Tenendo un discorso in occasione del 35° anniversario della morte di Rouhollah Khomenei, Khamenei ha messo in guardia contro tali lotte intestine pubbliche, affermando: “Diffamare e spargere fango non aiuterà il progresso e danneggerà l’integrità nazionale. reputazione”, e che “la scena elettorale è una scena d’onore ed epica” e “non una scena di lotta per ottenere il potere”.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/