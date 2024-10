IRAN. Dopo l’attacco dei cercapersone, Teheran bandisce Motorola dal paese 

La strage dei cercapersone in Libano ha fatto un’altra vittima, stavolta in Iran: la Motorola non può più vendere i suoi apparecchi nella Repubblica Islamica. L’Iran ha infatti vietato l’importazione e la vendita di telefoni Motorola, citando problemi di sicurezza correlati ai recenti incidenti che hanno coinvolto i cercapersone in Libano, che hanno spinto il governo a richiedere restrizioni sui prodotti del marchio americano.

Il divieto significa che i telefoni e i cercapersone a marchio Motorola non possono più essere registrati nelle reti di telecomunicazioni del paese nonostante nessuno degli articoli del marchio sia stato utilizzato negli attacchi israeliani contro Hezbollah libanese, riporta BneIntellnews e fonti social media.

Sebbene Motorola detenga una quota relativamente minore del mercato degli smartphone iraniano (meno del 2% del mercato complessivo), il divieto lascia nell’incertezza l’inventario e gli investimenti dei rivenditori interessati. I negozi online hanno già reagito rimuovendo i prodotti Motorola dai loro elenchi o contrassegnandoli come “esauriti”.

Il presidente della Mobile Phone Association iraniana, Abdulmehdi Asadi, ha spiegato che il divieto è stato una risposta alle esplosioni che hanno coinvolto i cercapersone a Beirut. Ha confermato che le recenti restrizioni all’importazione sono state estese per comprendere la distribuzione e le vendite, rendendo illegale per i rivenditori offrire in vendita telefoni Motorola, anche se hanno scorte esistenti.

“I telefoni Motorola precedentemente importati e disponibili nei negozi non sono più autorizzati alla vendita e sono stati rimossi dagli scaffali, il che spiega perché anche i negozi online elencano questi telefoni come non disponibili”, ha affermato Asadi.

Ha osservato che questo divieto è stato emanato in seguito alle raccomandazioni delle agenzie di sicurezza e sotto la supervisione del Ministero dell’Industria, delle Miniere e del Commercio.

La decisione sembra essere radicata in preoccupazioni fuorvianti sulle somiglianze di design tra i telefoni Motorola e i cercapersone, spingendo le autorità iraniane a limitare i prodotti americani nonostante il marchio non abbia alcun collegamento con la società originale da quando Lenovo ha acquisito nel 2011 la cosiddetta “divisione mobilità” del marchio.

Prima che questa politica fosse implementata, alcuni membri del parlamento iraniano avevano formalmente esortato il Ministero delle Comunicazioni a vietare le importazioni di Motorola, suggerendo che le apparecchiature di comunicazione di Motorola, simili ai cercapersone coinvolti nell’incidente di Beirut, potrebbero presentare rischi per la sicurezza.

Hanno anche raccomandato che il Ministero e la Passive Defence Organization esaminino attentamente i dispositivi di comunicazione digitali e analogici di Motorola utilizzati in settori sensibili per sostituirli con alternative sicure.

Secondo un rapporto del sito web di tecnologia locale Digiato, le prime notizie sul divieto di importazione dei telefoni Motorola sono emerse all’inizio di quest’anno. Mohammad Mehdi Baradaran, il vice ministro dell’Industria, delle Miniere e del Commercio, ha annunciato poco prima di lasciare l’incarico che i telefoni Motorola sarebbero stati esclusi dalla vendita nei negozi al dettaglio a livello nazionale.

Tommaso Dal Passo

