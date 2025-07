IRAN. Aumentata la spesa militare della Repubblica Islamica

La Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano ha approvato un disegno di legge per aumentare significativamente la spesa militare statale. Questa legge, sostenuta da 120 parlamentari, mira a rafforzare le Forze Armate iraniane, inclusi l’Esercito e il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), in preparazione a potenziali futuri scontri con Israele. Il Vice Ministro della Difesa, Generale di Brigata Hoyatolah Qoreishi, ha sottolineato la necessità di maggiori risorse di bilancio per soddisfare le esigenze difensive del Paese.

Dopo la Guerra dei 12 giorni di giugno, in cui Israele ha lanciato attacchi contro strutture militari, nucleari e civili iraniane, l’Iran sta adottando misure per rafforzare le proprie capacità difensive e promuovere l’unità nazionale. Il conflitto, iniziato il 13 giugno e caratterizzato da attacchi aerei statunitensi contro siti nucleari iraniani, ha causato oltre 1.100 morti iraniani, tra cui comandanti di alto rango e scienziati. L’Iran ha risposto con l’Operazione True Promise III, lanciando centinaia di missili e droni contro obiettivi israeliani, che ha portato a un cessate il fuoco il 24 giugno, riporta MercoPress.

Il presidente Masoud Pezeshkian, che ha riportato lievi ferite alla gamba in un attacco aereo israeliano contro alti funzionari esecutivi, legislativi e giudiziari, ha attribuito il presunto successo dell’Iran all’unità nazionale e alla potenza militare che “hanno distrutto il potere del regime sionista (…) Eravamo in una riunione interna per rivedere i nostri programmi quando, sulla base di informazioni ottenute dalle loro spie, hanno bombardato la zona in cui ci trovavamo”, ha anche detto.

Il Presidente ha sottolineato l’importanza di dati accurati e di una comunicazione intersettoriale per una produzione e un consumo di energia efficienti, sostenendo lo sviluppo di infrastrutture per l’energia pulita, in particolare impianti solari, per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili sovvenzionati. “L’espansione degli impianti solari ridurrà la necessità di fornire gas e gasolio sovvenzionati al settore della produzione di energia, il che faciliterà gli investimenti del Ministero del Petrolio e aumenterà l’attrattiva per gli investitori del settore privato”, ha inoltre sottolineato.

Pur ribadendo che l’Iran “non cederà alla forza o all’intimidazione”, il presidente Pezeshkian ha espresso il suo impegno a prevenire futuri conflitti attraverso la diplomazia. Ha affermato che l’Iran persegue “pace, tranquillità e stabilità” attraverso la coesione interna e le relazioni amichevoli con i Paesi vicini e internazionali. Nonostante questa posizione diplomatica, le Forze Armate iraniane hanno ribadito il loro fermo impegno a proteggere la sovranità nazionale e il territorio da qualsiasi aggressione straniera.

Il Presidente iraniano ha inoltre sottolineato che “stiamo cercando di prevenire il ripetersi di guerre e conflitti promuovendo la diplomazia”, aggiungendo che “la guerra non avvantaggia nessuno e non ha mai un vincitore. Ci stiamo impegnando per progredire verso la pace, la tranquillità e la stabilità, basandoci sul motto e sull’approccio del Governo di Unità Nazionale, con coesione interna e amicizia con i nostri vicini e gli altri Paesi del mondo; non siamo mai stati e non saremo mai intimiditi, ma non cederemo in alcun modo alla forza o all’intimidazione”.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/