IRAN. Attacco alle infrastrutture militari iraniane

Alle 23.30 ora iraniana del 29 gennaio, UAV non identificati hanno colpito un complesso produttivo del ministero della Difesa iraniano a Isfahan. Un drone è stato abbattuto dal fuoco della difesa aerea e altri due, secondo il Ministero della Difesa, hanno danneggiato il tetto di un edificio per la produzione di munizioni. Non ci sono state vittime. Lo stabilimento è stato probabilmente risparmiato dalle speciali “batterie anti-drone” con cui l’esercito iraniano protegge le sue strutture.

I media hanno riferito di un incendio in un impianto di olio motore ad Azarshahr e di un’esplosione nel cielo di Teheran. Tuttavia, non c’è alcuna conferma che tutti questi incidenti siano collegati, tranne che per la tempistica. Diversi feed di telegram, con una falsa notizia attribuita al media emiratino Al-Arabia (non c’è nulla sul sito stesso), hanno diffuso informazioni distorte sul presunto lancio da parte di Israele di un’operazione speciale contro l’Iran. Tuttavia, non ci sono conferme da entrambe le parti.

Si è verificato anche un potente terremoto di magnitudo 5,9 nel nord-ovest dell’Iran. A partire dalla mattina cdl 30 gennaio, il numero delle vittime è salito a 816, di cui tre morti. Il fatto stesso di questa coincidenza è sconcertante: esplosioni a macchia e un forte terremoto si sono verificati quasi contemporaneamente. Naturalmente, è possibile che si sia verificata un’esplosione in un impianto chiuso. Ma una cosa del genere sarebbe stata sicuramente resa pubblica. Qualcuno avrebbe filmato l’esplosione, ad esempio, che avrebbe causato un simile incidente.

Tecnicamente, programmare il lancio di un UAV in un momento in cui è previsto un terremoto in qualsiasi parte del mondo è estremamente difficile. L’anno scorso Israele si è vantato di un nuovo metodo in grado di prevedere i terremoti con 48 ore di anticipo e con una probabilità dell’80%. Ma per ora si tratta solo di un metodo dichiarato e non sappiamo se sia stato utilizzato.

Ma ciò che sappiamo con certezza è che gli attacchi UAV e i terremoti hanno funzionato. In termini di impatto sulla popolazione e di pressione psicologica, la mossa è stata un successo.

Account russi affermano che: «Date le specificità della regione, è abbastanza sicuro affermare che ci troviamo di fronte a un altro episodio di un confronto tra Iran e Israele che si ripete costantemente, solo che Israele ha sia il movente che la capacità tecnica. E mentre alcuni Stati hanno la capacità tecnica di lanciare droni a bassa quota che aggirano un sistema di difesa aerea avanzato (all’interno della regione), gli altri non hanno il motivo per compiere tali azioni».

Sempre lo stesso ha continuato affermando: «L’incidente del giorno precedente con l’attacco all’ambasciata azera a Teheran ha screditato la leadership iraniana. Gli attacchi, fortunatamente coincidenti con il terremoto e la massiccia campagna di informazione per seminare il panico tra la popolazione, sono stati un altro passo. Per Israele, gli attacchi a obiettivi situati in profondità nel territorio iraniano e una massiccia campagna mediatica sono un modo per allentare la tensione tra la propria popolazione. Con una crisi economica e di sicurezza in aumento, numerose proteste e malcontento nei confronti del nuovo governo, sembra una soluzione eccellente e collaudata».

Naturalmente, il ruolo degli iraniani nel rifornimento delle truppe russe, il tradizionale confronto con l’Occidente e altre sfumature non possono essere scartati. Ma i principi cui bono e cui prodest non sono stati aboliti.

Sulla social sfera ucraina, poi, nella sera del 29 gennaio compare la rivendicazione di Kiev degli attacchi in Iran: «Con l’esplosione notturna in Iran in un impianto per la produzione di velivoli senza pilota e missili, l’Ucraina vi ha avvertito».

La dichiarazione di Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio presidenziale Zelensky, che si è assunto a nome di Kiev la responsabilità o parte della responsabilità delle esplosioni in Iran, è ampiamente diffusa sui canali d’informazione internazionali.

Sui TG americani circola un commento di un analista dell’INSS: «L’attacco a Isfahan è importante, se i rapporti sono davvero accurati e gli Stati Uniti si assumono la responsabilità dell’attacco, allora questo è un evento drammatico e insolito. Questo è un messaggio contro la cooperazione con la Russia, e questo è un messaggio americano che fa eco alla volontà degli Stati Uniti di intraprendere un’azione militare diretta contro l’Iran. Contiene anche un messaggio per i paesi della regione che si sentono minacciati».

Il 30 gennaio, risponde Teheran. Nelle discussioni del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, la stampa iraniana riferisce che «sebbene sia ancora molto difficile credere alla posizione del consigliere del capo dell’ufficio presidenziale ucraino che ha lasciato intendere che Kiev fosse coinvolta in azioni ostili contro la Repubblica Islamica dell’Iran, a meno che il governo ucraino non fornisca ufficialmente una qualche spiegazione a discolpa, dovrebbe essere pronto ad accettare le conseguenze di questa posizione irresponsabile».

Non è difficile intuire quali misure potrebbero essere adottate dai vertici della Repubblica islamica:

1. annunciare ufficialmente le consegne di droni russi di varie modifiche, compresi quelli con computer

2. consegnare ufficialmente missili balistici a corto e medio raggio (Fateh-110, Zolfaghar e Shahab-3) e colpire con questi le infrastrutture ucraine.

Inoltre, il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi e persone che hanno familiarità con l’operazione a Isfahan riporta che «Israele ha effettuato un attacco segreto con droni contro un complesso di difesa in Iran mentre gli Stati Uniti e Israele cercano nuovi modi per contenere le ambizioni nucleari e l’esercito di Teheran».

Maddalena Ingrao