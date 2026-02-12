INTELLIGENZA ARTIFICIALE. A un anno dal lancio di DeepSeek, le IA cinesi escono con modelli Open Source all’avanguardia 

A un anno dal lancio di DeepSeek, i suoi rivali nazionali sono più preparati e si contendono il primato lanciando nuovi modelli, alcuni progettati per attrarre maggiormente i consumatori.

DeepSeek sarà affiancata da diverse altre aziende nel lancio di nuovi prodotti in occasione del periodo di festività più lungo e intenso della Cina, che inizierà ufficialmente il 15 febbraio, riporta Reuters.

Zhipu AI ha rilasciato il suo ultimo modello di intelligenza artificiale, che, a suo dire, presenta funzionalità di codifica avanzate e la capacità di eseguire attività di lunga durata senza alcun intervento da parte dell’utente. ByteDance ha presentato ufficialmente Seedance 2.0, un modello di intelligenza artificiale per la generazione di video “in grado di produrre blockbuster cinematografici in pochi secondi”, secondo Global Times.

ByteDance dovrebbe anche lanciare aggiornamenti al suo chatbot Doubao, attualmente l’app di intelligenza artificiale più popolare in Cina, con 155,2 milioni di utenti attivi settimanali, secondo QuestMobile.

Anche DeepSeek si sta preparando a lanciare il suo modello di nuova generazione V4 e il suo rivale Alibaba dovrebbe presentare la sua serie Qwen 3.5, caratterizzata da capacità di ragionamento matematico e di codifica migliorate, come riportato il mese scorso da The Information.

Alibaba, ByteDance e DeepSeek non hanno annunciato una data di rilascio ufficiale per i loro modelli aggiornati.

Il lancio iniziale di DeepSeek nel gennaio 2025 ha innescato una svendita globale di tecnologia e ha fatto perdere 593 miliardi di dollari al produttore di chip per l’intelligenza artificiale Nvidia. Negli ultimi due anni, i modelli di DeepSeek hanno ripetutamente abbassato i prezzi dei concorrenti, abbassando i costi di utilizzo significativamente al di sotto di molte offerte statunitensi.

Un rapporto RAND sulla concorrenza tra Stati Uniti e Cina in materia di intelligenza artificiale, pubblicato a gennaio, ha rilevato che i modelli cinesi operano a un costo compreso tra un sesto e un quarto di quello dei sistemi statunitensi comparabili.

Prima dell’affermazione di DeepSeek, alcuni leader del settore cinese, tra cui l’AD di Baidu Robin Li, avevano sostenuto che i sistemi closed source avrebbero dominato. Pochi giorni dopo che l’assistente di DeepSeek aveva superato ChatGPT nei download dell’App Store di Apple negli Stati Uniti, Baidu e altre aziende leader hanno iniziato a rendere accessibili parti dei propri modelli.

“Le aziende cinesi stanno abbracciando attivamente l’open source, riducendo significativamente le barriere per sviluppatori e aziende globali nell’accesso a tecnologie di intelligenza artificiale all’avanguardia”, ha scritto il Global Times in un editoriale elogiando Seedance 2.0.

Anche se DeepSeek rimane concentrata sul miglioramento delle prestazioni del modello core, i rivali stanno spostando l’attenzione sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei servizi al consumatore. DeepSeek rimane strutturalmente distinta. La sua società madre è un hedge fund quantitativo controllato dal fondatore Liang Wenfeng, il che le consente di dare priorità alla ricerca rispetto alla commercializzazione ed evitare la pressione degli investitori esterni.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/