INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Scarseggiano al mondo le CPU. Salgono i prezzi

Intel e AMD hanno informato i clienti cinesi della carenza di forniture di CPU per server, con Intel che ha avvertito di tempi di consegna fino a sei mesi, secondo quanto affermato da fonti a conoscenza dei ritardi.

Le limitazioni di fornitura hanno fatto aumentare i prezzi dei prodotti server Intel in Cina di oltre il 10% in generale, sebbene i prezzi varino in base al contratto con il cliente, secondo una delle fonti. I crescenti investimenti nelle infrastrutture di intelligenza artificiale hanno creato una corsa frenetica non solo per i chip specifici per l’IA, ma anche per altre parti della catena di fornitura, in particolare per i chip di memoria, i cui prezzi continuano a salire vertiginosamente, riporta Reuters.

Queste ultime comunicazioni ai clienti cinesi, che secondo le fonti sono state inviate nelle ultime settimane, indicano che anche la carenza di CPU si è intensificata. Ciò potrebbe aggravare le sfide per le aziende di intelligenza artificiale e per molti altri produttori.

In Cina, che rappresenta oltre il 20% del fatturato complessivo di Intel, le sue CPU Xeon di quarta e quinta generazione sono particolarmente scarse, con Intel che ne sta razionando le consegne. Intel ha un consistente arretrato di ordini incompiuti per questi modelli, con tempi di consegna che si estendono fino a sei mesi.

AMD ha anche informato i clienti dei limiti di fornitura, prosegue l’agenzia britannica. I tempi di consegna per alcuni prodotti AMD sono stati prorogati a otto-dieci settimane.

Intel, che aveva segnalato i limiti di fornitura di CPU nella sua conference call sui risultati finanziari di gennaio, ha dichiarato che la rapida adozione dell’intelligenza artificiale ha portato a una forte domanda di “calcolo tradizionale”.

L’azienda prevede “un inventario al livello più basso nel primo trimestre, ma stiamo affrontando la situazione in modo aggressivo e prevediamo un miglioramento dell’offerta nel secondo trimestre fino al 2026″, si legge in una nota. AMD ha ribadito, durante la conference call sui risultati finanziari, di aver potenziato le proprie capacità di fornitura per far fronte alla forte domanda: ”Restiamo fiduciosi nella nostra capacità di soddisfare la domanda dei clienti a livello globale, grazie ai nostri solidi accordi con i fornitori e alla nostra catena di fornitura, inclusa la partnership con TSMC”, ha dichiarato in una nota a Reuters.

Le due aziende insieme dominano il mercato globale delle CPU per server. Intel ha visto la sua quota di mercato scendere da oltre il 90% nel 2019 a circa il 60% nel 2025, mentre la quota di AMD è salita da circa il 5% nel 2019 a oltre il 20% lo scorso anno, secondo un rapporto UBS di gennaio. In Cina, i clienti includono importanti produttori di server e fornitori di cloud computing come Alibaba e Tencent.

La carenza di CPU deriva da molteplici fattori: Intel ha faticato ad aumentare la produzione a causa delle persistenti difficoltà di resa produttiva. AMD esternalizza la produzione alla taiwanese TSMC, che ha dato priorità alla produzione di chip per l’intelligenza artificiale e ha lasciato una capacità limitata per le CPU.

Inoltre, la carenza di chip di memoria, anch’essi componenti chiave per i server, ha avuto un ruolo. Quando i prezzi delle memorie hanno iniziato a salire alla fine dello scorso anno in Cina, i clienti hanno accelerato gli acquisti di CPU per assicurarsi prezzi più bassi per la memoria, ha affermato la terza fonte, un distributore che vende sia CPU per server che prodotti di memoria.

La crescente domanda di sistemi di intelligenza artificiale agentica, che eseguono operazioni complesse e articolate in più fasi oltre alla semplice funzionalità di chatbot, ha ulteriormente messo a dura prova l’offerta. Queste applicazioni avanzate richiedono una potenza di elaborazione della CPU significativamente maggiore rispetto ai carichi di lavoro tradizionali.

Tommaso Dal Passo

