INTELLIGENZA ARTIFICIALE. OpenAI e la sua Fragola intelligente

OpenAI, produttore di ChatGPT, sta lavorando a un nuovo modello rivoluzionario di intelligenza artificiale – soprannominato “Strawberry” – che sarebbe capace di “ricerca approfondita”.

Secondo Reuters, il nuovo modello sarebbe in grado non solo di generare risposte alle domande, ma anche di pianificare con sufficiente anticipo per navigare in Internet in modo autonomo. Il progetto, i cui dettagli non sono stati precedentemente riportati, arriva mentre la startup sostenuta da Microsoft corre per sviluppare modelli in grado di fornire capacità di ragionamento avanzate.

Non è chiaro quanto Strawberry, precedentemente noto come Q*, e segnalato per la prima volta l’anno scorso, sia vicino all’essere disponibile al pubblico e come funziona è un segreto ben tenuto anche all’interno di OpenAI, riporta AF.

Una dichiarazione di OpenAI sull’argomento riporta che: “Vogliamo che i nostri modelli di intelligenza artificiale vedano e comprendano il mondo più come noi. La ricerca continua su nuove capacità di intelligenza artificiale è una pratica comune nel settore, con la convinzione condivisa che questi sistemi miglioreranno nel ragionamento nel tempo”.

OpenAI avrebbe testato internamente l’intelligenza artificiale che ha ottenuto un punteggio superiore al 90% su un set di dati MATH, un punto di riferimento per i problemi del campionato di matematica.

Ma mentre i modelli linguistici di grandi dimensioni possono già riassumere testi densi e comporre una prosa elegante, la tecnologia spesso non è all’altezza dei problemi di buon senso le cui soluzioni sembrano intuitive alle persone, come riconoscere errori logici e giocare a tris. Quando il modello incontra questo tipo di problemi, spesso soffre di “allucinazioni”.

Sam Altman, Ad di OpenAi, ha dichiarato all’inizio di quest’anno che nell’intelligenza artificiale “le aree di progresso più importanti riguarderanno la capacità di ragionamento”.

La ricerca dell diverse società differisce sulla capacità dei modelli linguistici di grandi dimensioni, Llm, di incorporare idee e pianificazione a lungo termine nel modo in cui effettuano le previsioni. Strawberry include un modo specializzato di ciò che è noto come “post-addestramento” dei modelli di intelligenza artificiale generativa di OpenAI, ovvero l’adattamento dei modelli di base per affinare le loro prestazioni in modi specifici dopo che sono già stati “addestrati” su risme di dati generalizzati.

La fase post-addestramento dello sviluppo di un modello prevede metodi come il “fine tuning”, un processo utilizzato oggi su quasi tutti i modelli linguistici che si presenta in molti modi, come far sì che gli esseri umani forniscano feedback al modello in base alle sue risposte e fornendogli esempi di risposte buone e cattive.

Tra le funzionalità a cui OpenAI punta c’è l’esecuzione di compiti a lungo orizzonte, afferma il documento, riferendosi a compiti complessi che richiedono un modello per pianificare in anticipo ed eseguire una serie di azioni per un lungo periodo di tempo.

Per fare ciò, OpenAI sta creando, formando e valutando i modelli su quello che l’azienda chiama un set di dati di “ricerca profonda”. OpenAI vuole specificamente che i suoi modelli utilizzino queste capacità per condurre ricerche navigando sul web in modo autonomo con l’assistenza di un agente che utilizza il computer, che può intraprendere azioni in base ai suoi risultati.

