INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Microsoft esce da OpenAI

Microsoft ha rinunciato al suo posto di osservatore nel consiglio di amministrazione di OpenAI per alleviare le preoccupazioni delle autorità di regolamentazione antitrust statunitensi e britanniche sulla portata del suo controllo sulla startup dell’intelligenza artificiale.

La US Federal Trade Commission ha confermato però di star conducendo una revisione antitrust degli accordi delle grandi aziende tecnologiche e delle principali società di intelligenza artificiale, riporta Reuters.

Nel frattempo, Apple non assumerà il ruolo di osservatore nel consiglio di amministrazione di OpenAI riporta il Financial Times. OpenAI ha affermato che la società stabilirà un nuovo approccio per coinvolgere le parti interessate ospitando incontri regolari con partner strategici come Microsoft e Apple e investitori come Thrive Capital e Khosla Ventures.

Microsoft aveva assunto la posizione a novembre: Microsoft poteva partecipare alle riunioni del consiglio di OpenAI e accedere a informazioni riservate, ma non aveva diritto di voto.

Il posto di osservatore e l’investimento di oltre 10 miliardi di dollari da parte di Microsoft in OpenAI hanno suscitato disagio tra gli organi di vigilanza antitrust nell’Unione Europea, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti su quanto controllo eserciti su OpenAI.

Microsoft in una lettera a OpenAI datata 9 luglio ha citato le nuove partnership, l’innovazione e la crescente base di clienti di OpenAI dal ritorno di Altman alla startup come ragioni per rinunciare al suo posto di osservatore.

Il mese scorso le autorità di regolamentazione antitrust dell’UE hanno affermato che la partnership non sarebbe stata soggetta alle regole di fusione del blocco perché Microsoft non controlla OpenAI, ma avrebbero invece cercato opinioni di terze parti sulle clausole di esclusività dell’accordo.

Al contrario, gli organi di vigilanza antitrust britannici e statunitensi continuano a nutrire preoccupazioni e domande sull’influenza di Microsoft su OpenAI e sull’indipendenza di quest’ultima.

Microsoft e OpenAI sono sempre più in competizione per vendere la tecnologia AI ai clienti aziendali, con l’obiettivo di generare entrate e dimostrare la propria indipendenza alle autorità di regolamentazione per affrontare le preoccupazioni antitrust.

Inoltre, Microsoft sta espandendo la propria offerta di intelligenza artificiale sulla piattaforma Azure e ha assunto il CEO di Inflection a capo della divisione AI consumer, una mossa ampiamente interpretata come uno sforzo per diversificare oltre OpenAI.

Maddalena Ingrao

