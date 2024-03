INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Le Big Tech si accusano a vicenda davanti l’UE

Alphabet gode di un vantaggio competitivo nell’intelligenza artificiale generativa grazie alla sua raccolta di dati e chip ottimizzati per l’intelligenza artificiale, ha detto Microsoft alle autorità antitrust dell’Ue, sottolineando la rivalità tra i due giganti della tecnologia.

I commenti di Microsoft erano in risposta a una consultazione lanciata dalla Commissione Europea a gennaio sul livello di concorrenza nell’intelligenza artificiale generativa, riporta Reuters.

La crescente popolarità dell’intelligenza artificiale generativa, che può generare risposte simili a quelle umane a richieste scritte ed è esemplificata da ChatGPT di OpenAI supportato da Microsoft e dal chatbot Gemini di Google, ha suscitato preoccupazioni sulla disinformazione e sulle notizie false.

“Oggi, solo un’azienda – Google – è integrata verticalmente in un modo che le fornisce forza e indipendenza a ogni livello di intelligenza artificiale, dai chip a un fiorente app store mobile. Tutti gli altri devono fare affidamento su partnership per innovare e competere”, ha affermato Microsoft in la sua relazione alla Commissione.

Ha affermato che i semiconduttori AI autoalimentati di Google gli avrebbero dato un vantaggio competitivo per gli anni a venire, mentre i suoi ampi set di dati proprietari provenienti dall’indice di ricerca di Google e da YouTube gli hanno permesso di addestrare il suo ampio modello linguistico Gemini.

“YouTube fornisce una serie senza precedenti di contenuti video; ospita circa 14 miliardi di video. Google ha accesso a tali contenuti; ma altri sviluppatori di intelligenza artificiale no”, ha affermato Microsoft.

Ha affermato che gli assistenti vocali basati sull’intelligenza artificiale come l’Assistente Google di Google e quello di Apple, Siri, offre ad entrambe le società un vantaggio.

“Sono ben posizionati per evolvere e sfruttare i rispettivi assistenti vocali esistenti in posizioni di leadership nell’intelligenza artificiale generativa. I nuovi concorrenti e concorrenti di Google e Apple non godranno degli stessi vantaggi”, ha affermato Microsoft.

Google ha risposto a Microsoft: ”Speriamo che lo studio della Commissione faccia luce sulle aziende che non offrono l’apertura di Google Cloud o che hanno una lunga storia di clienti vincolati – e che stanno adottando lo stesso approccio ai servizi di intelligenza artificiale”, ha detto un portavoce di Google.

Microsoft, il cui investimento di oltre 10 miliardi di dollari in OpenAI è ora nel mirino delle autorità di regolamentazione antitrust dell’UE, ha anche cercato di respingere le preoccupazioni normative su tali partnership tra Big Tech e start-up.

“Tutte queste start-up hanno fatto affidamento su diverse forme di investimenti e partnership che hanno permesso loro di entrare ed espandersi nel settore”, ha affermato.

Ha indicato Anthropic che ha Google e Amazon come investitori, la francese Mistral in cui Microsoft ha investito 15 milioni di euro e la canadese Cohere che ha Salesforce e Nvidia come investitori.

“Incoraggiare partnership pro-competitive nel campo dell’intelligenza artificiale è un modo efficace per impedire alle aziende di integrarsi verticalmente in un modo che si tradurrebbe in un vantaggio anticoncorrenziale”, ha affermato Microsoft.

Tommaso Dal Passo

