INTELLIGENZA ARTIFICIALE. La nuova IA di Pechino prevede i terremoti 

La Cina ha sviluppato il suo primo grande modello di intelligenza artificiale per estrarre dati utili a prevedere i terremoti. Dopo essere entrata in politica, adesso è la volta della fisica.

Il modello, chiamato “DiTing”, si basa su uno dei più grandi set di dati del suo genere al mondo e può essere utilizzato per individuare segnali di terremoti, monitorare l’attività sismica e supportare risposte rapide ai terremoti.

Secondo i suoi sviluppatori, “DiTing si basa su enormi quantità di dati provenienti dal China Earthquake Observation Network e da una tecnologia avanzata di intelligenza artificiale e ha migliorato significativamente l’accuratezza e la velocità del riconoscimento del segnale sismico”, afferma l’Institute of Geophysics della China Earthquake Administration. Il progetto è uno sforzo congiunto del National Supercomputing Centre di Chengdu, dell’istituto e della Tsinghua University.

DiTing, che prende il nome da una bestia divina del buddismo cinese che può captare segnali da tutto l’universo, è stato lanciato nella città sud-occidentale di Chengdu domenica scorsa, riporta Scmp. Il lancio del modello ha coinciso con il 48° anniversario del devastante terremoto di Tangshan nella Cina settentrionale, che ha ucciso almeno 300.000 persone e ha raso al suolo la città.

Il centro di supercalcolo di Pechino ha affermato che è la prima volta che le informazioni sismiche sono state accumulate su una scala così grande per addestrare l’intelligenza artificiale in Cina, superando i limiti dei modelli convenzionali o più piccoli.

In totale, il modello può già valutare 100 milioni di parametri, o variabili, per fare previsioni o decisioni, e si prevede che tale totale raggiungerà un miliardo ad agosto, riporta il Science and Technology Daily.

Più parametri ha un modello, più è abile nel catturare i dettagli in un set di dati e meglio può migliorare le prestazioni complessive. Il modello è stato addestrato su sette anni di report sismici del China Earthquake Networks Centre, riporta Earthquake Science. Le informazioni potrebbero essere utilizzate come base per una serie di ricerche correlate ai terremoti, stabilendo un “punto di riferimento per lo sviluppo di modelli di apprendimento automatico e la ricerca sismologica basata sui dati” in aree quali il rilevamento dei terremoti, la previsione della magnitudo dei terremoti e la previsione del movimento del suolo.

Inoltre, i ricercatori cinesi hanno affermato che il modello potrebbe essere utilizzato anche in campi come il monitoraggio sismico delle miniere, lo sfruttamento del gas di scisto, il rilevamento delle strutture spaziali sotterranee urbane e il monitoraggio dei terremoti sottomarini.

Lucia Giannini

