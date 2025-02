INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Google elogia DeepSeek e dice di essere migliore

L’AD di Google Sundar Pichai si è unito ai dirigenti di Apple, Microsoft e Meta nell’elogiare lo sviluppatore cinese di intelligenza artificiale DeepSeek e ha affermato che abbassare il costo dell’intelligenza artificiale sarà positivo per il gigante della tecnologia e per la domanda complessiva di intelligenza artificiale.

“Prima di tutto, penso che sia un team formidabile”, ha detto Pichai di DeepSeek durante una conference call sui guadagni di martedì. “Penso che abbiano fatto un lavoro molto, molto buono”. Sebbene l’apparente progresso di DeepSeek nel realizzare un modello di intelligenza artificiale competitivo a una frazione del costo abbia fatto scendere la capitalizzazione di mercato del produttore di chip AI Nvidia di circa 600 miliardi di dollari nel più grande calo nella storia del mercato azionario statunitense, Pichai ha detto agli ascoltatori durante l’ultima chiamata trimestrale sui guadagni della sua azienda martedì che i modelli Gemini 2.0 Flash di Google sono “alcuni dei modelli più efficienti in circolazione, anche rispetto a V3 e R1 di DeepSeek”.

Pichai ha sostenuto che l’ascesa di un’IA più economica a livello globale ne avrebbe solo aumentato l’adozione e che Google era ben preparata a trarne vantaggio grazie ai suoi miliardi di utenti.

Alphabet ha riportato utili del quarto trimestre che hanno mancato le stime degli analisti in termini di fatturato, poiché la crescita di Google Cloud ha rallentato.

Alphabet, la società madre di Google, ha mancato le aspettative del mercato in una metrica chiave, la crescita di Google Cloud, durante il quarto trimestre, con conseguente calo di oltre il 7% del prezzo delle sue azioni negli orari di negoziazione prolungati. La società ha inoltre fornito indicazioni che indicano una spesa in conto capitale elevata di circa 75 miliardi di dollari in spese in conto capitale nel 2025, superando di gran lunga le stime degli analisti.

La svendita delle azioni di Alphabet suggerisce che gli investitori sono preoccupati che la sua crescente spesa per i data center non stia producendo i risultati attesi. I mercati avevano grandi aspettative per la crescita dei giganti della tecnologia, soprattutto dopo il lancio di un modello di intelligenza artificiale cinese molto più economico da parte di DeepSeek.

Nonostante un rallentamento di Google Cloud, il core business di Alphabet, la ricerca su Google e la pubblicità su YouTube, ha continuato a mostrare una crescita robusta.

Pichai è ottimista sulle prospettive dell’azienda e ha commentato: “Il quarto trimestre è stato un trimestre forte, guidato dalla nostra leadership nell’intelligenza artificiale e dallo slancio in tutto il business… Siamo fiduciosi sulle opportunità future e sull’accelerazione dei nostri progressi”.

Maddalena Ingrao

