INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Entra in campo anche Apple

Entro la fine del 2024 verrà fuori l’“Apple Intelligence”. Si tratta dell’utilizzo di strumenti IA per i prodotti Apple. In precedenza, Apple ha tacitamente riconosciuto durante la sua World Wide Developers Conference che ha bisogno di aiuto per mettersi al passo con aziende come Microsoft e Google, che sono emerse come i primi leader nell’intelligenza artificiale. Quindi Apple si è appoggiata a ChatGPT di OpenAI per portare al top il suo assistente virtuale Siri.

L’accesso opzionale di Siri per ChatGPT sarà gratuito per tutti gli utenti iPhone e reso disponibile su altri prodotti Apple una volta che l’opzione sarà integrata nella prossima generazione di sistemi operativi Apple. Gli abbonati a ChatGPT dovrebbero essere in grado di sincronizzare facilmente i propri account esistenti quando utilizzano l’iPhone e dovrebbero ottenere funzionalità più avanzate rispetto agli utenti gratuiti, riporta AP.

Sam Altman, Ad di OpenAI, era in prima fila quando è stato dato l’annuncio. “Insieme ad Apple, stiamo rendendo più semplice per le persone trarre vantaggio da ciò che l’intelligenza artificiale può offrire”, ha affermato Altman in una nota, ripresa dall’agenzia statunitense.

Oltre a consentire a Siri di attingere al magazzino di conoscenze di ChatGPT, Apple sta dando al suo assistente virtuale un ampio rinnovamento progettato per renderlo più personalizzabile e versatile, anche se attualmente risponde a circa 1,5 miliardi di domande al giorno.

Quando Apple rilascerà aggiornamenti gratuiti al software che alimenta l’iPhone e gli altri suoi prodotti questo autunno, Siri segnalerà la sua presenza con luci lampeggianti lungo i bordi dello schermo. Sarà in grado di gestire centinaia di attività in più, comprese attività che potrebbero richiedere l’accesso a dispositivi di terze parti, rispetto a quanto può fare ora.

La suite completa di funzionalità imminenti di Apple funzionerà solo sui modelli più recenti di iPhone, iPad e Mac perché i dispositivi richiedono processori avanzati, come l’iPhone 15 Pro, anche se tutti gli strumenti funzioneranno sui Mac risalenti al 2020 dopo l’installazione del prossimo sistema operativo.

Gli aggiornamenti IA hanno lo scopo di fare di più in meno tempo, dando loro anche accesso a strumenti creativi. Gli utenti avranno anche la possibilità di accedere alle impostazioni del dispositivo per disattivare tutti gli strumenti AI che non desiderano.

L’unione con OpenAI tende, a bloccare la sensazione che il gigante di Cupertino sia rimasta indietro rispetto alle conocrrenti Google e Samsung.

L’uso dell’intelligenza artificiale è la ragione principale per cui Nvidia, il produttore dominante dei chip alla base di questa tecnologia, ha visto il suo valore di mercato salire da circa 300 miliardi di dollari alla fine del 2022 a circa 3 trilioni di dollari. L’ascesa vertiginosa ha consentito a Nvidia di superare Apple come seconda azienda di maggior valore negli Stati Uniti.

Gli investitori non sono sembrati così colpiti dalla presentazione dell’intelligenza artificiale di Apple: il 10 giugno il prezzo delle azioni Apple è sceso di quasi il 2%.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/