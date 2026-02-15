INTELLIGENZA ARTIFICIALE. DeepSeek distillerebbe i risultati di CHatGPT per crescere

OpenAI ha avvertito i legislatori statunitensi che la startup cinese di intelligenza artificiale DeepSeek sta prendendo di mira il produttore di ChatGPT e le principali aziende di intelligenza artificiale del paese per replicare modelli e utilizzarli per il proprio training.

Come riporta Reuters, OpenAI, guidata da Sam Altman, ha accusato DeepSeek di “continuare a sfruttare le capacità sviluppate da OpenAI e da altri laboratori di frontiera statunitensi”.

La tecnica, nota come distillazione, prevede che un modello di intelligenza artificiale più vecchio, consolidato e potente valuti la qualità delle risposte provenienti da un modello più recente, trasferendo di fatto gli apprendimenti del modello precedente.

Nella nota inviata alla Commissione Speciale per la Competizione Strategica tra gli Stati Uniti e il Partito Comunista Cinese, OpenAI ha dichiarato: “Abbiamo osservato account associati a dipendenti di DeepSeek che sviluppano metodi per aggirare le restrizioni di accesso e i modelli di accesso di OpenAI attraverso router di terze parti offuscati e altri metodi che ne mascherano la fonte”. “Sappiamo anche che i dipendenti di DeepSeek hanno sviluppato codice per accedere ai modelli di intelligenza artificiale statunitensi e ottenere output per l’elaborazione programmatica”, aggiungeva la nota.

DeepSeek, con sede a Hangzhou, ha scosso i mercati all’inizio dello scorso anno con una serie di modelli di intelligenza artificiale che rivaleggiavano con alcune delle migliori offerte degli Stati Uniti, alimentando la preoccupazione a Washington che la Cina potesse recuperare terreno nella corsa all’intelligenza artificiale nonostante le restrizioni imposte sui chip IA.

OpenAI ha affermato che i modelli linguistici cinesi di grandi dimensioni stanno “prendendo attivamente scorciatoie quando si tratta di addestrare e distribuire in sicurezza nuovi modelli”.

I dirigenti della Silicon Valley hanno precedentemente elogiato i modelli denominati DeepSeek-V3 e DeepSeek-R1, disponibili a livello globale.

OpenAI ha affermato di rimuovere proattivamente gli utenti che sembrano tentare di distillare i suoi modelli per sviluppare quelli della concorrenza.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/