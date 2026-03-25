INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Dal petrolio dei dati USA al fiume cibernetico cinese

Gli Stati Uniti e la Cina non stanno solo confrontandosi sull’IA ma stanno percorrendo strade divergenti; percorsi che plasmeranno economie, società e potere nel futuro.

Se gli USA sono plasmati dalle forze del mercato, la Cina è mossa dalla logica di coordinamento. Nella Silicon Valley e a Washington, l’IA è concepita come una forza in grado di rimodellare i settori industriali, ridefinire il lavoro ed estendere le capacità umane. A Pechino, invece, viene intesa come uno strumento per organizzare la società, rafforzare la governance e mantenere la stabilità sistemica. Riflettono visioni contrastanti su come l’intelligenza dovrebbe essere utilizzata e dove dovrebbe risiedere, riporta AT.

Nel modello statunitense, l’intelligenza è considerata una capacità autonoma. L’obiettivo è costruire sistemi in grado di ragionare, generare e agire in modo indipendente per rispondere alla domanda: fino a che punto può spingersi l’intelligenza artificiale? In Cina, l’intelligenza è considerata una funzione. L’attenzione è rivolta all’applicazione: come l’intelligenza può migliorare il coordinamento di sistemi complessi. La questione non è quanto possano diventare intelligenti le macchine, ma come l’intelligenza possa essere utilizzata.

La differenza è significativa: un modello costruisce sistemi sempre più capaci; l’altro costruisce sistemi che si coordinano. Negli States, l’IA viene sviluppata principalmente da aziende private, supportate da capitale di rischio e guidate da incentivi di mercato. Lo Stato svolge un ruolo limitato. I sistemi predittivi sono diffusi ma rimangono frammentati tra le diverse aziende. Il risultato è un sistema definito da velocità e innovazione, ma non da integrazione.

In Cina, l’IA non è considerata principalmente un prodotto, ma parte di un sistema più ampio: l’iniziativa “AI+”, formalizzata nelle opinioni del Consiglio di Stato del 2025, impone l’integrazione tra produzione, finanza, sanità e amministrazione urbana. La politica governativa definisce l’IA come uno strumento per la trasformazione economica, l’efficienza della governance e il coordinamento sociale, con l’obiettivo dichiarato di integrare.

Il vantaggio della Cina risiede nell’integrazione. I dati provenienti da trasporti, finanza, sanità e amministrazione sono sempre più interconnessi, rendendo la società più “leggibile dal punto di vista computazionale”. Lo Stato può osservare modelli, anticipare interruzioni e intervenire tempestivamente. In questo modello, l’intelligenza diventa infrastruttura.

Nella narrativa occidentale, i dati vengono spesso descritti come il nuovo petrolio: una risorsa da estrarre, possedere e monetizzare.La Cina considera i dati più come acqua: il loro valore non risiede nell’accumulo, ma nel flusso. Quando i dati si spostano tra i sistemi, emergono modelli. L’obiettivo non è la trasparenza in sé, ma la riduzione della frammentazione. I dati diventano utili quando circolano.

Questo approccio è sempre più integrato nei sistemi di uso quotidiano. In ogni caso, l’intelligenza non viene applicata dall’esterno, ma è integrata nel sistema.

I sue sistemi sono quindi due letture del rimodellamento del rapporto tra individuo e Stato; sono due diversi tipo di contratto sociale: negli Stati Uniti, ci si preoccupa di privacy e sorveglianza; in Cina, la partecipazione è più strettamente associata alla comodità e all’accessibilità. Maggiore trasparenza in cambio di maggiore efficienza. Il sistema è quindi asimmetrico: lo Stato vede più dell’individuo che rinuncia in base all’utilità.

Questa divergenza filosofica nell’ambito dell’IA sta iniziando a estendersi oltre i confini nazionali. Asia, Africa e America Latina si servono di impianti cinesi; veri pacchetti integrati di hardware, software e framework di governance combinati, offrendo sistemi funzionanti. L’altra faccia della medaglia è che influenzano il processo decisionale, incoraggiando forme di governance più integrate e lungimiranti. Esistono quindi molti ibridi asiatici che integrano le due filosofie.

Il confronto è solo agli inizi.

Antonio Albanese

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/