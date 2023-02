INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Baidu lancia il chatbot Ernie: pensato per i cinesi

Baidu Inc., una delle più grandi società cinesi di ricerca e intelligenza artificiale, ha dichiarato giorni fa che prevede di implementare il suo chatbot di intelligenza artificiale Ernie nei suoi servizi di ricerca a partire da marzo.

Baidu, noto per il suo motore di ricerca e la tecnologia di guida autonoma, guida gli sforzi della Cina per creare un equivalente del chatbot ChatGPT di OpenAI. All’inizio di questo mese ha dichiarato che completerà i test interni di Ernie Bot a marzo prima di rendere pubblico il servizio, riportano Nikkei e AP.

Ernie Bot, che inizialmente potrebbe non essere un chatbot ma piuttosto una funzionalità incorporata nei prodotti di Baidu, è costruito sulla tecnologia che secondo la società è in fase di sviluppo dal 2019.

In una nota interna, l’Ad di Baidu, Robin Li, ha affermato che Ernie Bot sarà integrato in tutte le operazioni di Baidu, inclusi i suoi servizi di ricerca e cloud. Baidu prevede inoltre di integrare Ernie nel suo sistema operativo per auto intelligenti e nello smart speaker.

«Lavoriamo su LLM da alcuni anni. Abbiamo lanciato Ernie a marzo 2019 e l’abbiamo ampliato con oltre 100 miliardi di parametri», ha affermato Li, aggiungendo che riceve formazione tramite diversi miliardi di richieste di ricerca degli utenti e altre applicazioni ogni giorno.

I regolatori cinesi hanno detto alle aziende nazionali di non offrire il servizio ChatGPT a causa del crescente allarme a Pechino per le risposte non censurate del chatbot basato sull’intelligenza artificiale alle domande degli utenti, e anche le aziende tecnologiche dovranno riferire ai regolatori prima di lanciare i propri servizi simili.

«La tecnologia AI ha raggiunto un punto critico e tutti i settori inevitabilmente subiranno una trasformazione», ha affermato Li nel promemoria. «Baidu rappresenta il miglior esempio della crescita a lungo termine del mercato cinese dell’intelligenza artificiale e sta avanzando in prima linea in questa nuova ondata», ha poi affermato.

Li ha affermato nella chiamata che l’Ernie Bot di Baidu è “più adatto” alla lingua cinese e al mercato cinese rispetto ai modelli sviluppati all’estero.

«Non si tratta solo di lingua, ma anche di comprensione della cultura cinese», ha detto. «Ernie 3.0 è già un modello di base AI molto localizzato per il mercato cinese, il che significa che il modello generativo di linguaggi di grandi dimensioni su cui stiamo lavorando in questo momento sarà più adatto in Cina.»

Le entrate di Baidu per il quarto trimestre sono state stabili a 33,1 miliardi di yuan ($ 4,80 miliardi), superando la stima media di 32 miliardi di yuan degli analisti intervistati da Refinitiv. L’utile netto non GAAP preferito dalla società, che di solito esclude le spese irregolari o non in contanti, è stato di 5,4 miliardi di yuan, in aumento del 32% rispetto all’anno.

Circa il 60% delle entrate di Baidu proviene dai servizi di marketing online.

Lucia Giannini