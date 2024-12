INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Apple tratta per IA cinese di Bytedance e Tencent

Apple è in trattative con due dei più grandi conglomerati tecnologici cinesi per utilizzare i loro modelli di intelligenza artificiale negli iPhone venduti in Cina.

Stando a Reuters e a AF, i dirigenti Apple hanno parlato con le loro controparti di Tencent e Bytedance, il proprietario di TikTok, per integrare i loro modelli di intelligenza artificiale negli iPhone venduti in Cina.

L’azienda statunitense ha avviato il lancio di ChatGPT di OpenAI nei suoi dispositivi questo mese, parte del prodotto Apple Intelligence che consente al suo assistente vocale Siri di sfruttare l’esperienza del chatbot anche sulle query degli utenti su foto e documenti come presentazioni.

Ma ChatGPT non è disponibile in Cina e i requisiti normativi del paese impongono che i servizi di intelligenza artificiale generativa ottengano l’approvazione del governo prima della pubblicazione. Ciò ha costretto Apple a cercare partner locali per le sue funzionalità di intelligenza artificiale in un momento in cui la sua quota di mercato nel paese è in calo.

Le trattative di Apple con Tencent e ByteDance sull’utilizzo dei loro modelli di intelligenza artificiale sono in una fase molto iniziale, secondo tre fonti, che hanno rifiutato di essere nominate poiché i colloqui non sono pubblici.

ByteDance ha rifiutato di commentare, mentre Apple e Tencent non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento, riporta Reuters.

Un partner di successo per i servizi di intelligenza artificiale di Apple in Cina potrebbe essere un grande vincitore nel campo del paese sempre più affollato dell’intelligenza artificiale, dove decine di grandi modelli linguistici sono stati lanciati da grandi aziende tecnologiche e startup.

Tra questi figurano Doubao di ByteDance, Hunyuan di Tencent ed Ernie del gigante dei motori di ricerca Baidu.

Apple e Baidu avrebbero parlato dell’utilizzo del modello di intelligenza artificiale di quest’ultima in Cina, ma The Information riportava che le discussioni hanno incontrato battute d’arresto a causa di problemi tecnici, tra cui controversie sull’utilizzo dei dati degli utenti iPhone per addestrare modelli di intelligenza artificiale.

L’assenza di capacità di intelligenza artificiale negli ultimi iPhone venduti in Cina è diventata un grosso ostacolo per Apple, che deve far fronte a una quota di mercato in calo nel più grande mercato di smartphone al mondo a causa della crescente concorrenza di marchi nazionali tra cui Huawei.

Huawei, che è tornata sul mercato di fascia alta ad agosto con un telefono che utilizza un chip di fabbricazione cinese, ha lanciato la sua serie Mate 70 il mese scorso con capacità di intelligenza artificiale alimentate dal suo modello proprietario di linguaggio di grandi dimensioni.

Apple è brevemente uscita dai primi cinque venditori di smartphone in Cina nel secondo trimestre prima di riprendersi nel terzo trimestre. Le vendite di smartphone della società statunitense in Cina sono comunque scese dello 0,3% durante il terzo trimestre rispetto all’anno precedente, mentre le vendite di Huawei sono aumentate del 42%, secondo la società di ricerca IDC.

Maddalena Ingrao

