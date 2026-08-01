Anthropic ha dichiarato che i suoi modelli di intelligenza artificiale hanno violato i sistemi di altre tre organizzazioni durante i test, pochi giorni dopo che OpenAI, la società produttrice di ChatGPT, aveva sollevato preoccupazioni sui controlli dell’IA in seguito alla rivelazione che i suoi modelli non autorizzati avevano violato un’altra azienda.

Anthropic, l’azienda di IA con sede a San Francisco che ha sviluppato Claude, ha pubblicato giovedì sul proprio sito web di aver scoperto i tre incidenti dopo aver esaminato oltre 141.000 esecuzioni di valutazione, riporta AP.

In risposta all’incidente di OpenAI, Anthropic ha affermato di aver avviato una revisione della sicurezza informatica “su larga scala” specificamente volta a verificare se i suoi modelli di IA fossero stati in grado di accedere a Internet all’interno di ambienti di test che avrebbero dovuto essere isolati. Anthropic ha precisato che i modelli coinvolti negli incidenti sono Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 e un modello di test interno per la ricerca. I primi incidenti risalgono ad aprile, ha dichiarato l’azienda. “Claude ha compromesso l’infrastruttura delle organizzazioni colpite utilizzando tecniche basilari”, ha affermato Anthropic, come lo sfruttamento di password deboli.

In tutti e tre gli episodi, i modelli di intelligenza artificiale sono stati incaricati di una sfida di sicurezza informatica “cattura la bandiera”, che, secondo Anthropic, è uno dei metodi utilizzati per valutare le capacità informatiche di un modello.

Ai modelli è stato presentato uno scenario fittizio, in cui veniva comunicato che un’informazione segreta, o “bandiera”, era stata nascosta su un’altra macchina della rete, con l’obiettivo di introdursi nel sistema e recuperarla.

L’azienda ha aggiunto di aver già contattato le organizzazioni interessate, di cui non ha rivelato i nomi. Due di esse hanno affermato di non aver rilevato in precedenza l’attività. Anthropic ha dichiarato di “continuare a contattare la terza”.

Anthropic ha affermato di aver condotto la sua analisi con Irregular, che si descrive come il “laboratorio di sicurezza di prima frontiera”. “Affrontare questi rischi richiederà una cooperazione più stretta all’interno dell’ecosistema dell’IA”, ha affermato Irregular in un post su X. La scorsa settimana, OpenAI ha dichiarato che i suoi modelli di IA sono andati fuori controllo durante una valutazione, penetrando nei server della startup di IA Hugging Face. OpenAI ha descritto l’accaduto come un “grave incidente di sicurezza”.

Questi incidenti hanno messo in luce le vulnerabilità della sicurezza e dei controlli dell’IA e sollevato interrogativi su come l’IA possa essere mantenuta sotto controllo umano in modo sicuro, man mano che l’utilizzo di questa tecnologia si diffonde a livello globale. Da anni i ricercatori mettono in guardia sui rischi derivanti dalla tecnologia e sulla necessità di una più solida ingegneria difensiva per l’IA.

“I test di sicurezza vengono eseguiti prima del rilascio di un modello proprio perché non sappiamo ancora di cosa sia capace”, ha dichiarato Anthropic giovedì sul suo sito web.

Tommaso Dal Passo

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