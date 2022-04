INTELLIGENCE. Verso i 6 Eyes? Accordo di sicurezza tra Nuova Zelanda e Giappone

Il Giappone e la Nuova Zelanda hanno annunciato negoziati per espandere la difesa e la cooperazione in materia di sicurezza, compresa la condivisione dell’intelligence, poiché hanno avvertito l’incombere di sfide regionali, facendo un velato riferimento a Pechino. L’annuncio è arrivato dopo i colloqui tra il primo Ministro giapponese Kishida Fumio e la sua controparte neozelandese Jacinda Ardern, che è a Tokyo come parte di un viaggio asiatico destinato a rafforzare le alleanze e sostenere il commercio dopo la pausa legata alla pandemia.

In una dichiarazione congiunta, riporta ArabNews, le due parti hanno ribadito le posizioni comuni esistenti su una serie di questioni, compresa la loro opposizione condivisa all’invasione russa dell’Ucraina e le preoccupazioni per le minacce regionali: «I tentativi di cambiare lo status quo con la forza non possono mai essere tollerati», ha detto Kishida ai giornalisti dopo i colloqui con Ardern; «Il Giappone e la Nuova Zelanda si oppongono fermamente a tali tentativi in qualsiasi regione, compresi i mari della Cina orientale e meridionale», ha detto, anche se nessuno dei due leader ha nominato direttamente Pechino.

«Abbiamo avuto franchi colloqui sul rafforzamento della partnership strategica tra i nostri due paesi e abbiamo generato un risultato concreto«, ha detto Kishida, annunciando la decisione di «avviare colloqui su un accordo nei settori della sicurezza e della difesa».

Nella dichiarazione congiunta, le due parti hanno avvertito di «sfide crescenti ai valori e ai principi fondamentali condivisi da Giappone e Nuova Zelanda», ribadendo il loro impegno per un “Indo-Pacifico libero e aperto”. La dichiarazione ha detto che i due paesi avrebbero ora lavorato su un «quadro giuridico per la protezione reciproca delle informazioni classificate scambiate tra i governi per consentire una condivisione più uniforme».

Ardern ha poi aggiunto che: «La Nuova Zelanda ha questo tipo di accordi con diversi altri paesi. Sembrerebbe sbagliato precludere un accordo di questo tipo con il Giappone semplicemente perché saremmo preoccupati della sua percezione (…) Le nostre relazioni sono forti, abbiamo già questi scambi. Questo ci permette di mettere alcuni protocolli extra intorno ad esso che lo renderanno più veloce per quelle agenzie che sono impegnate con loro». Ardern ha poi detto che l’accordo riguardava altri temi oltre la sicurezza e l’intelligence, compreso l’aiuto umanitario nei disastri, riporta 1News.

Il Giappone non fa parte del gruppo di intelligence Five Eyes – che comprende Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada. Ma ha lavorato per rafforzare altre alleanze per affrontare la Cina, compreso il raggruppamento Quad con Stati Uniti, India e Australia. Il Quad dovrebbe tenere un summit in Giappone il mese prossimo.

Antonio Albanese