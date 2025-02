INTELLIGENCE. Senza gli USA, Kiev è priva di intelligence satellitare. L’UE non è all’altezza

L’intelligence militare ucraina starebbe cercando di capire di cosa avrebbe bisogno se Washington smettesse di supportare lo sforzo bellico. Nessuna capacità europea può attualmente sostituire gli Stati Uniti in termini di immagini e intercettazioni.

Stando al francese Intelligence on line, nelle ultime due settimane la direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino ha valutato come fare a meno dell’intelligence americana.

Questo intenso brainstorming è iniziato prima dell’accelerazione del programma dei negoziati russo-americani senza l’Ucraina, la scorsa settimana. Gli uomini di Kirill Budanov presso la Direzione principale dell’intelligence devono elaborare una nuova architettura di immagini e flussi di dati che possa sostituire quelli forniti da Washington.

Nei giorni scorsi si sarebbero svolti una serie di incontri a distanza tra i funzionari dell’intelligence dei principali paesi europei che sostengono Kiev – Francia, Germania, Italia e Regno Unito – e l’Ufficio americano del direttore dell’intelligence nazionale – ODNI – con l’obiettivo di trovare un modo per compensare la perdita di capacità che potrebbe causare il ritiro degli aiuti da Washington. Questa ricerca di capacità che corrispondano a quelle del Pentagono porta tutti gli attori a comprendere l’estrema dipendenza di Kiev da diversi segmenti dell’intelligence tecnica americana dallo spazio.

Sebbene Kiev possa fare affidamento sulle immagini radar della società finlandese Iceye e di diversi operatori commerciali europei per le comunicazioni critiche, ciò non si applica alla sorveglianza ottica. Nessun fornitore europeo di imaging ottico può competere con il flusso dei fornitori commerciali e governativi statunitensi, sia in termini di dati disponibili che di facilità di accesso agli strumenti di streaming in tempo reale che forniscono.

Oltre alle immagini fornite direttamente dal National Reconnaissance Office, la fornitura di tali immagini prevede contratti con la National Geospatial-Intelligence Agency. Questi a loro volta forniscono a Kiev l’accesso ai flussi di immagini delle costellazioni satellitari Maxar e BlackSky.

Al momento nessun servizio di intelligence ottica può compensare questo flusso di immagini necessarie per le operazioni di Kiev. Ciò è stato nuovamente dimostrato dall’attacco UAV ucraino del 17 febbraio all’oleodotto del Caspio (CPC) vicino a Kropotkin. Le prime immagini ricevute da Planet Skysat il 3 gennaio e da Maxar WorldView il 10 gennaio, mostravano che il sito non aveva armi antiaeree a protezione dell’oggetto e poteva quindi essere colpito senza danni.

Il presidente russo Vladimir Putin lo ha riconosciuto in un’intervista il 19 febbraio, due giorni dopo l’attacco, sottolineando che un’operazione del genere richiederebbe inevitabilmente una ricognizione preliminare dallo spazio. È questo tipo di sostegno degli Stati Uniti che potrebbe esaurirsi con i negoziati russo-americani.

Da parte europea, Airbus Defence and Space può sostituire alcuni flussi di immagini ottiche provenienti dagli Stati Uniti; la Corea del Nord ha i propri satelliti di sorveglianza ottica, ma Seul non può offrire un servizio simile e ha i propri requisiti di sorveglianza per il suo vicino settentrionale. Il recente accordo tra l’India e la società americana BlackSky dimostra che la sorveglianza ottica ad alta risoluzione rimane un punto debole nell’ecosistema dell’intelligence indiano.

Nel frattempo, il nuovo alleato di Kiev, Israele, sta utilizzando tutte le sue scarse capacità ottiche per monitorare i suoi confini e l’Iran. Le uniche altre capacità di sorveglianza ottica significative disponibili immediatamente sono cinesi e quindi non utilizzabili da Kiev.

A medio termine, la Francia è l’unico paese che potrebbe aumentare leggermente il numero di immagini disponibili ma solo nella tarda primavera. Il lancio del terzo satellite francese da ricognizione e sorveglianza, CSO-3, originariamente previsto per il 26 febbraio, è stato rinviato, secondo un annuncio di Arianespace. Una nuova data dovrebbe essere fissata subito dopo le “operazioni di terra”, il che posticiperà ulteriormente la fase operativa, che nella migliore delle ipotesi avrebbe dovuto iniziare alla fine di maggio.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/