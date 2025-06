INTELLIGENCE. Pechino prosegue i test del suo Awacs

L’aviazione dell’Esercito Popolare di Liberazione ha condotto diverse sessioni di addestramento e manovre in preparazione delle imminenti celebrazioni del Giorno della Vittoria in Cina. Tuttavia, oltre ai voli in formazione, tra cui spiccava il nuovo KJ-600,è stato registrato anche un nuovo volo di prova del KJ-3000. Questo velivolo è attualmente in fase di sviluppo ed è destinato a diventare la piattaforma di allerta e controllo aereo, AEW&C, più avanzata e potente dell’Aeronautica Militare cinese.

Sebbene il suo sviluppo, basato sull’aereo da trasporto strategico Y-20B, una variante derivata dall’Y-20 ma dotata di nuovi motori WS-20 per sostituire quelli originali russi, fosse noto da anni, il primo volo di prova e valutazione del velivolo è stato registrato solo alla fine dell’anno scorso, riporta ZM.

Sono stati effettuati altri voli, come testimoniano recenti fotografie apparse sui social media cinesi e riprodotte sui media occidentali.

Uno degli sviluppi più importanti in questo senso è stata l’immagine più nitida catturata fino ad oggi di quello che sarebbe stato l’unico velivolo conosciuto del programma, fotografato mentre si trovava in un aeroporto non identificato e portava il numero “7821” sulla fusoliera, che mostrava ancora gli strati di vernice di fondo .

In questa foto: ”Si può vedere chiaramente il radome radar montato sulla parte superiore della fusoliera, così come l’ampia schiera di antenne e modifiche simili a quelle viste sui KJ-2000. Più in dettaglio, si nota la presenza di prese d’aria nella parte superiore della fusoliera, che servirebbero a raffreddare le varie apparecchiature elettroniche trasportate dal KJ-3000″.

Sebbene non si sappia con certezza se il KJ-3000 farà la sua apparizione ufficiale durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria e le parate aeree, che si terranno all’inizio di settembre, il fatto che venga utilizzato e testato mentre è ancora nel suo periodo migliore potrebbe indicare che ciò non accadrà.

Per fare un paragone, il KJ-600, il futuro aereo AEW&C imbarcato della Marina cinese, destinato a operare sulla portaerei Tipo 003 “Fujian”, ha effettuato vari voli in solitaria, così come in formazione con altri aerei, già con quella che sarebbe la sua livrea definitiva, il che indica che si tratta di prototipi di aerei o unità di pre-produzione.

Infine, indipendentemente dal fatto che il KJ-3000 venga presentato ufficialmente durante l’imminente Giorno della Vittoria, gli ultimi sviluppi e progressi nella produzione di nuove piattaforme AEW&C dimostrano l’impegno dell’Esercito Popolare di Liberazione nell’ottenere queste tecnologie, in linea con l’espansione delle capacità di protezione delle sue forze armate.

Lucia Giannini

