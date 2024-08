INTELLIGENCE. Pechino proibisce gli archivi Cloud ai dipendenti della Sicurezza 

La Cina lancia l’allarme sugli strumenti di lavoro online per pubblici dipendenti, e non solo. Il ministero cinese della Sicurezza dello Stato (Guójiā Ānquán Bù) ha avvisato i dipendenti degli uffici che gli strumenti di lavoro online possono rappresentare rischi di spionaggio e che le fughe di notizie “si sono verificate ripetutamente” negli ultimi anni.

“Molte piattaforme online hanno raccolto potenti funzioni di “tecnologia oscura” che combinano sia le funzionalità social che quelle di lavoro d’ufficio”, ha affermato il Ministero sul suo account ufficiale WeChat, riporta Scmp.

Il Ministero cinese cita strumenti di comunicazione istantanea, conversione di formato, trasferimento di file e discussione di gruppo come esempi di applicazioni rischiose.

Caricare file riservati su tali piattaforme ha aumentato il rischio che “agenzie di spionaggio e intelligence all’estero” “rubino” dati sensibili e dovrebbe essere “severamente vietato”, ha affermato il Ministero.

Un appello simile sugli strumenti di trasferimento di file è stato inviato a funzionari e dipendenti governativi a giugno e il mese scorso una grande azienda tecnologica cinese ha annunciato che avrebbe sospeso uno strumento di archiviazione e trasferimento di file.

Il Ministero ha individuato un tipo di prodotto chiamato File Transfer Assistant, che porta lo stesso nome di un servizio di backup di file fornito da WeChat di Tencent, che consente agli utenti di inviare file a se stessi.

Il Ministero ha affermato che quando i dipendenti caricavano documenti classificati da dispositivi personali su sistemi di archiviazione cloud come File Transfer Assistant, “aumentava notevolmente il rischio che agenzie di spionaggio e intelligence straniere ottenessero documenti rilevanti tramite virus Trojan”.

“Il back-end della società di software di trasferimento può facilmente ottenere documenti riservati e non può controllare efficacemente l’ambito di accesso, il che causa facilmente perdite”, ha affermato la Sicurezza di Pechino.

Ha inoltre avvertito che c’erano rischi di perdite di informazioni quando si utilizzava un software di riconoscimento ottico dei caratteri per estrarre testo da immagini in file riservati e quando si immettevano informazioni riservate per generare testo in un software di intelligenza artificiale.

La principale agenzia di spionaggio cinese ha messo in guardia i funzionari governativi a giugno dal conservare informazioni classificate sui servizi cloud perché i dati cloud erano diventati “un obiettivo principale delle agenzie di spionaggio straniere”.

Tencent ha sospeso tutti i caricamenti di file su un altro strumento di servizio cloud, WeCloud, un mese dopo, e ha affermato che avrebbe interrotto l’attività a ottobre a causa della “ristrutturazione aziendale”.

Un avviso sul sito Web WeCloud di Tencent ha esortato i clienti a eseguire il backup dei propri file e ha affermato che avrebbe rimborsato gli abbonati al servizio.

L’applicazione ricorda regolarmente agli utenti che i contenuti riservati sono proibiti nel sistema durante i caricamenti.

L’appello del ministero fa parte della più ampia campagna di protezione delle informazioni della Cina in mezzo alla rivalità tecnologica e alle tensioni geopolitiche con gli Stati Uniti.

Un altro dipartimento governativo cinese, il ministero dell’industria e dell’informatica, ha rilasciato regole di prova a maggio per le aziende del settore e dell’informatica per condurre valutazioni del rischio per la sicurezza dei dati, poiché la Cina è in ritardo rispetto all’Occidente nella protezione dei dati.

Gli sforzi includono anche una revisione importante della sua legge sui segreti di stato ampiamente definita per “la nuova era”, che ha ampliato la portata delle informazioni riservate per includere i “segreti di lavoro”, quelli che non sono segreti di stato, ma che “causerebbero determinati effetti negativi se trapelati”.

Il ministero della sicurezza dello Stato ha creato una pagina WeChat a luglio dell’anno scorso per respingere le critiche occidentali sui suoi sforzi di sicurezza nazionale e arruolare il pubblico nel controspionaggio.

Tommaso Dal Passo

