INTELLIGENCE. L’ODNI USA prevede più ingerenza sino-russa dopo le elezioni

Russia, Cina e Iran sono intenzionati a fomentare narrazioni divisive per dividere gli americani prima delle elezioni americane del 5 novembre e potrebbero prendere in considerazione l’idea di fomentare la violenza dopo che gli elettori saranno andati alle urne, hanno affermato martedì funzionari dell’intelligence statunitense.

I funzionari, informando i giornalisti sulla sicurezza elettorale statunitense, hanno affermato che gli attori stranieri potrebbero prendere in considerazione minacce fisiche e violenza e che è altamente probabile che conducano operazioni di disinformazione per creare incertezza e minare il processo elettorale, riporta Reuters.

“Gli attori stranieri, in particolare Russia, Iran e Cina, rimangono intenzionati a fomentare narrazioni divisive per dividere gli americani e minare la fiducia degli americani nel sistema democratico statunitense. Queste attività sono coerenti con ciò che questi attori percepiscono come nel loro interesse, anche se le loro tattiche continuano a evolversi”, ha affermato un funzionario dell’Office of the Director of National Intelligence, Odni. Quel funzionario ha detto che gli attori influenti, “in particolare da Russia, Iran e Cina”, hanno imparato dalle precedenti elezioni statunitensi e sono meglio preparati a sfruttare le opportunità per alimentare il malcontento.

Questi attori potrebbero attingere allo stesso tipo di strumenti che hanno utilizzato nel periodo pre-elettorale, in particolare operazioni informatiche e informatiche, e potrebbero anche prendere in considerazione minacce fisiche e violenza, ha l’Odni.

Ma l’intelligence statunitense non ha visto la collaborazione tra Russia, Cina e Iran nelle attività di influenza elettorale, hanno detto i funzionari. E, mentre gli attori stranieri potrebbero cercare di interrompere il processo il giorno delle elezioni, alimentando il malcontento, il sistema di voto è abbastanza sicuro da non poterne alterare l’esito.

“Alcuni attori stranieri hanno anche la capacità di alimentare proteste e intraprendere azioni violente durante questo periodo (post-elettorale)”, ha aggiunto l’Odni. “In particolare, Iran e Russia sono probabilmente disposti almeno a considerare tattiche che contribuirebbero a tale violenza”. Un memorandum declassificato rilasciato dopo il briefing del National Intelligence Council- Nic, il principale organismo di analisi dell’intelligence statunitense, ha avvertito che gli agenti stranieri amplificheranno quasi certamente le false affermazioni post-voto sulle irregolarità elettorali.

Potrebbero anche usare attacchi informatici e spionaggio per interrompere o alterare i siti web di notizie e del governo pubblico per promuovere confusione sui risultati e diffondere disinformazione sul processo di conteggio delle schede, soprattutto in gare troppo vicine per essere definite, ha affermato il Nic.

Si prevede che la corsa presidenziale statunitense sarà serrata. Un sondaggio Reuters/Ipsos pubblicato martedì ha mostrato la vicepresidente democratica Kamala Harris con un vantaggio del 46% contro il 43% sull’ex presidente repubblicano Donald Trump.

La Cina non ha intenzione di interferire nelle elezioni e spera che chiunque vinca “si impegni a far crescere solidi e stabili legami Cina-USA”, ha affermato un portavoce dell’ambasciata cinese in un’e-mail.

L’ambasciata russa e la missione dell’Iran presso le Nazioni Unite non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Russia e Iran hanno precedentemente negato le accuse di ingerenza elettorale degli Stati Uniti.

L’Odni ha affermato che attori stranieri stavano utilizzando i social media e altre operazioni online per influenzare le elezioni presidenziali e congressuali degli Stati Uniti, per denigrare alcuni candidati o sostenerne altri. È probabile che alcuni post sui social media siano generati dall’intelligenza artificiale, ha affermato Odni.

Le agenzie di intelligence statunitensi hanno valutato per mesi che la Russia preferirebbe che Trump riprendesse la Casa Bianca. I funzionari dell’intelligence Usa hanno detto che si aspettavano una maggiore amplificazione russa delle proteste se Harris avesse vinto le elezioni.

Il Nic ha detto che “attori iraniani” potrebbero provare a pubblicare contenuti online denigratori di Trump.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/