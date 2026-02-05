INTELLIGENCE. Lo strano volo dei satelliti russi accanto a quelli europei 

La sicurezza europea ritengono che due veicoli spaziali russi abbiano intercettato le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti chiave nel continente. Si ritiene che le probabili intercettazioni, mai segnalate in precedenza, rischino non solo di compromettere le informazioni sensibili trasmesse dai satelliti, ma potrebbero anche consentire a Mosca di manipolarne le traiettorie o addirittura di farli schiantare.

I veicoli spaziali russi hanno seguito i satelliti europei in modo più intenso negli ultimi tre anni, in un momento di forte tensione tra il Cremlino e l’Occidente a seguito dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Mosca, riporta Luxembourg Times.

Per diversi anni, le autorità spaziali militari e civili occidentali hanno monitorato le attività di Luch-1 e Luch-2, due oggetti russi che hanno effettuato ripetute manovre sospette in orbita.

Entrambi i veicoli hanno effettuato rischiosi avvicinamenti ravvicinati ad alcuni dei più importanti satelliti geostazionari europei, che operano ad alta quota e servono il continente, incluso il Regno Unito, nonché gran parte dell’Africa e del Medio Oriente. Secondo i dati orbitali e le osservazioni telescopiche terrestri, i satelliti Luch-2 si sono soffermati nelle vicinanze per settimane, in particolare negli ultimi tre anni. Dal suo lancio nel 2023, Luch-2 si è avvicinato a 17 satelliti europei.

Entrambi i satelliti sono sospettati di “svolgere attività di sigint”, ha dichiarato il Generale Michael Traut, capo del comando spaziale dell’esercito tedesco, riferendosi alla pratica dei satelliti di rimanere in prossimità dei satelliti per comunicazioni occidentali, riporta FT.

Stando all’intelligence europea ha affermato che i veicoli Luch erano quasi certamente destinati a posizionarsi all’interno dello stretto cono di fasci di dati trasmessi dalle stazioni terrestri ai satelliti. La preoccupazione principale sta nel fatto che le informazioni sensibili, in particolare i dati di comando per i satelliti europei, non sono crittografate, poiché molti sono stati lanciati anni fa senza computer di bordo avanzati o capacità di crittografia. Questo li rende vulnerabili a future interferenze, o persino alla distruzione, una volta che attori ostili abbiano registrato i loro dati di comando.

I satelliti europei avvicinati da Luch 1 e 2 sono utilizzati principalmente per scopi civili, come la televisione satellitare, ma trasportano anche comunicazioni governative sensibili e alcune comunicazioni militari.

È improbabile che Luch 1 e Luch 2 siano in grado di disturbare o distruggere autonomamente i satelliti, tuttavia, è probabile che abbiano fornito alla Russia grandi quantità di dati su come tali sistemi potrebbero essere interrotti, sia da terra che in orbita.

Per il Generale Traut, i satelliti Luch hanno intercettato il “command link” dei satelliti a cui si sono avvicinati, il canale che collega i satelliti ai controllori di terra e che consente le regolazioni orbitali.

Gli analisti affermano che con tali informazioni, la Russia potrebbe imitare gli operatori di terra, inviando falsi comandi ai satelliti per manipolare i loro propulsori utilizzati per piccole regolazioni orbitali. Questi propulsori potrebbero anche essere utilizzati per disallineare i satelliti o persino farli schiantare sulla Terra o farli andare alla deriva nello spazio.

Le informazioni raccolte da Luch 1 e 2 potrebbero anche aiutare la Russia a coordinare attacchi meno palesi contro gli interessi occidentali. Il monitoraggio di altri satelliti può rivelare chi li sta utilizzando e dove: informazioni che potrebbero essere successivamente sfruttate per operazioni mirate di jamming o hacking a terra. Luch 2 si trovava attualmente “in prossimità” di Intelsat 39, un grande satellite geostazionario che serve Europa e Africa. Dal suo lancio nel 2023, Luch-2 ha sorvolato l’Europa vicino ad almeno altri 17 satelliti geostazionari, utilizzati sia per scopi commerciali che governativi, secondo i dati di Slingshot.

La Russia sembra ora stia intensificando la sua attività di ricognizione nello spazio, lanciando due nuovi satelliti l’anno scorso, denominati Cosmos 2589 e Cosmos 2590. I veicoli sembrano avere capacità di manovrabilità simili a quelle di Luch-1 e Luch-2.

Cosmos 2589 è ora in rotta verso la stessa distanza dei satelliti geostazionari, che orbitano a 35.000 km sopra la Terra. Ma Luch-1 potrebbe non essere più operativo. Il 30 gennaio, i telescopi terrestri hanno osservato quello che sembrava un pennacchio di gas proveniente dal satellite. Poco dopo, è sembrato frammentarsi almeno parzialmente.

Luigi Medici

