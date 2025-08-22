INTELLIGENCE. Licenziati 37 analisti CIA. Epurazione?

La National Intelligence Agency statunitense ha licenziato un analista senior della CIA che ha lavorato nell’intelligence americana per oltre 20 anni e che nel 2016 ha supervisionato la preparazione di un rapporto che descriveva l’interferenza della Russia nelle elezioni presidenziali statunitensi.

La notizia, riportata da The Economist, indica che si tratta di una dipendente che ha lavorato nell’intelligence americana per oltre 20 anni. Nel 2016, era responsabile per la Russia e l’Eurasia e ha partecipato alla preparazione di un rapporto sull’interferenza della Russia nelle elezioni presidenziali statunitensi a favore di Donald Trump.

Successivamente è tornato all’agenzia come funzionario anziano, senior appunto. I compiti dell’analista non includevano la supervisione delle operazioni della CIA e il lavoro analitico relativo alla Russia e all’ex Unione Sovietica.

Il 19 agosto 2025, la Direttrice dell’Intelligence Nazionale degli Stati Uniti, Tulsi Gabbard, ha revocato il suo accesso a materiale classificato. Inoltre, le autorizzazioni di altri 36 funzionari, attuali ed ex, sono state revocate con l’accusa di “violazione del giuramento alla Costituzione”. Annunciando i tagli, Gabbard ha affermato che l’agenzia è diventata “gonfia e inefficiente” negli ultimi due decenni. Anche il suo bilancio annuale sarà ridotto di 700 milioni di dollari, ha aggiunto.

Ha affermato che i “seri cambiamenti” consolideranno i team dell’agenzia e garantiranno il raggiungimento della sua missione di “fornire informazioni obiettive, imparziali e tempestive”, riporta Bbc.

Come sottolinea The Economist, questo non è il primo caso del genere: l’amministrazione Trump ha già utilizzato il meccanismo di revoca delle autorizzazioni come strumento per fare pressione sugli ex funzionari. Allo stesso tempo, l’agente in questione e altri due funzionari, Shelby Pearson e Vinh Nguyen, anch’essi coinvolti nel rapporto del 2016, sono risultati tra i funzionari di intelligence di più alto rango rimossi durante la presidenza Trump.

La pubblicazione osserva che ciò indica un’escalation del confronto tra l’attuale amministrazione presidenziale e l’intelligence statunitense. In precedenza, era stato riferito che l’amministrazione di Donald Trump stava pianificando una significativa riduzione del personale presso la Central Intelligence Agency (CIA) e altre unità di intelligence.

