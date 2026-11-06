INTELLIGENCE. La propaganda di Teheran punta all’Europa. L’IRGC invita i cittadini a ribellarsi contro i governi alleati di Washington

Un video di un minuto, diffuso il 3 novembre dall’emittente semi-ufficiale iraniana Khabarfoori e successivamente rilanciato attraverso canali OSINT sulle piattaforme social, attribuito al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), porta la guerra dell’informazione nel teatro europeo. Tra immagini di attacchi missilistici generate con l’intelligenza artificiale e appelli alla rivolta, Teheran cerca di trasformare il sostegno europeo agli Stati Uniti (e ad Israele) in un terreno di conflitto interno alle società occidentali.

La crescente tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele si accompagna a un’intensificazione della competizione sul piano della comunicazione strategica. In questo scenario si inserisce il video diffuso dall’emittente Khabarfoori che rivolge un esplicito appello ai cittadini europei affinché si ribellino contro i rispettivi governi, accusati di sostenere la guerra contro la Repubblica islamica.

Della durata di circa un minuto, il filmato propagandistico è destinato all’opinione pubblica europea chiamata a mettere in discussione le scelte di politica estera e di sicurezza dei propri governi. Il portavoce del messaggio, un uomo dal volto coperto con una maschera che parla in lingua araba con sottotitoli in inglese, stabilisce una distinzione tra i cittadini europei e le istituzioni politiche che sostengono Washington. «I cittadini europei non sono il nemico dell’Iran», afferma, prima di introdurre una condizione che costituisce il fulcro del messaggio: «chiunque, in Europa, contribuisca ad aiutare gli Stati Uniti a colpire l’Iran diventa automaticamente un nemico della Repubblica islamica». Una costruzione retorica che cerca di separare le popolazioni occidentali dai rispettivi governi, presentando le scelte delle leadership politiche europee come potenzialmente contrarie agli interessi e alla sicurezza dei loro stessi cittadini.

Il filmato mostra le strade piovose di Londra con il Big Ben sullo sfondo, persone che fissano un uomo mascherato con una giacca verde (il portavoce dell’IRGC) sugli schermi dei telefoni e sui televisori della metropolitana, e poi enormi folle delle stesse figure mascherate che invadono le città europee con cartelli di protesta. Il passaggio più significativo del filmato è infatti rappresentato dall’invito rivolto direttamente agli europei a «ribellarsi» e a «cacciare» dai propri Paesi quelli che vengono definiti i loro veri nemici. Non si tratta, dunque, di una semplice critica alla politica estera occidentale. Il messaggio supera la dimensione diplomatica e assume una connotazione esplicitamente destabilizzante sul piano politico, cercando di trasferire il confronto tra Teheran e Washington all’interno delle società europee.

La strategia comunicativa si fonda su una contrapposizione tra popolo e istituzioni: da una parte cittadini rappresentati come vittime delle decisioni dei propri governanti, dall’altra governi descritti come complici delle operazioni militari statunitensi e responsabili delle sofferenze della popolazione iraniana. Il richiamo alle «donne e ai bambini» e alla necessità di «lavarsi le mani dal sangue dei nostri cari» costituisce un evidente appello emotivo. La sofferenza della popolazione civile viene utilizzata come elemento di identificazione e mobilitazione morale, con l’obiettivo di suscitare indignazione e trasferire parte della responsabilità percepita anche sui cittadini dei Paesi alleati degli Stati Uniti.

L’aspetto visivamente più rilevante del filmato è costituito dalle sequenze generate con l’intelligenza artificiale che rappresentano attacchi missilistici contro tre installazioni militari europee: RAF Fairford (Inghilterra), Erndtebrück (Germania) e la base aerea di Istres-BA 125 (Francia). La scelta delle strutture militari non è casuale. I tre riferimenti geografici permettono di estendere simbolicamente il teatro del confronto dal Medio Oriente al territorio europeo, richiamando il coinvolgimento delle infrastrutture militari occidentali nel dispositivo di supporto alle operazioni statunitensi.

Le immagini, caratterizzate da un’estetica realistica e cinematografica, contribuiscono a rendere visivamente concreta l’eventualità di un coinvolgimento diretto dell’Europa nell’escalation. La loro funzione è piuttosto comunicativa e psicologica. Mostrare basi militari europee sotto attacco significa evocare la vulnerabilità delle infrastrutture occidentali e suggerire che il sostegno politico e logistico agli Stati Uniti potrebbe avere conseguenze dirette sulla sicurezza europea.

La comunicazione strategica iraniana sembra voler sfruttare le divisioni già presenti nel dibattito politico europeo sul rapporto con Washington, sul coinvolgimento nelle crisi mediorientali e sul grado di autonomia strategica dell’Unione Europea. Il passaggio più significativo del filmato emerge nell’appello diretto rivolto ai cittadini europei: «But what about you? Isn’t it time to rise up and defend Europe’s honor, security and independence? Isn’t it time to drive the thieves and your true enemies out of your countries? Isn’t it time to wash the blood of our loved ones off your hands? Time has come». Il riferimento all’«onore», alla «sicurezza» e all’«indipendenza» dell’Europa è particolarmente significativo. Si tratta di concetti profondamente radicati nel dibattito politico occidentale, che il filmato cerca di reinterpretare in funzione degli interessi iraniani. La finalità non sembra quindi limitarsi alla critica delle politiche occidentali, ma punta a incidere sulla legittimità delle istituzioni e sulla percezione del rapporto tra governi, cittadini e alleanze internazionali.

Il dato geopoliticamente più rilevante del filmato è probabilmente la scelta dell’Europa. Teheran sembra voler sfruttare le possibili divergenze tra gli interessi strategici europei e quelli statunitensi, facendo leva sul dibattito relativo all’autonomia decisionale del continente e sul timore che il sostegno alle operazioni americane possa esporre i Paesi europei a conseguenze militari catastrofiche.

La vicenda assume una rilevanza ancora maggiore se letta alla luce delle vulnerabilità interne che attraversano oggi il continente europeo. Come già evidenziato nell’analisi dedicata alla crisi alimentare, agli shock geopolitici e alla tenuta del welfare europeo, il progressivo deterioramento delle condizioni economiche e sociali, l’aumento del costo della vita e la crescente distanza tra cittadini e istituzioni stanno alimentando un quadro di polarizzazione politica e sociale. Una condizione che non rappresenta soltanto un problema di stabilità interna, ma anche un potenziale fattore di vulnerabilità strategica. In un simile contesto, le tensioni sociali possono trasformarsi in un terreno favorevole alle operazioni di influenza straniere. Non è necessario che un attore esterno provochi direttamente una protesta; può essere sufficiente intercettare un malcontento già esistente, amplificarne le componenti più radicali e orientare la narrazione pubblica verso obiettivi coerenti con i propri interessi geopolitici.

È proprio in questo scenario che il recente video propagandistico assume un significato geopolitico più ampio. L’appello alla ribellione rivolto ai cittadini europei non appare soltanto come una manifestazione della propaganda anti-occidentale iraniana, ma si inserisce in un ambiente già caratterizzato da sfiducia istituzionale, tensioni economiche e frammentazione del dibattito pubblico. Si tratta di una strategia comunicativa che cerca di sfruttare le fratture interne alle democrazie occidentali collegando il malcontento verso le leadership nazionali al sostegno occidentale nei confronti degli Stati Uniti. In questa prospettiva, la vulnerabilità europea non risiede semplicemente nella presenza di campagne di disinformazione straniere, ma nella possibilità che queste trovino un terreno fertile in fratture sociali e politiche già esistenti. È il passaggio dalla crisi interna alla sua possibile strumentalizzazione geopolitica a rappresentare uno degli aspetti più significativi della guerra ibrida contemporanea.

La sua efficacia non deve essere misurata esclusivamente in termini di consenso ottenuto o di persone effettivamente mobilitate. Anche la capacità di alimentare divisioni, amplificare paure e mettere in discussione la legittimità delle istituzioni costituisce un obiettivo potenzialmente rilevante della comunicazione strategica. In questa prospettiva, i Paesi europei devono rafforzare la capacità di contrastare le operazioni di influenza senza alimentare ulteriormente la polarizzazione sociale. La propaganda iraniana prova a trasformare l’Europa da semplice osservatore della crisi mediorientale in uno dei suoi possibili terreni di confronto. Non soltanto sul piano militare, ma soprattutto su quello politico, psicologico e informativo. La guerra dell’informazione, in questo caso, non si limita a raccontare il conflitto: cerca di portarlo dentro le società che ne osservano gli sviluppi, trasformando le divisioni politiche interne in un ulteriore fronte della competizione geopolitica.

Cristina Uccello

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